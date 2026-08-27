Motociclista atira contra PRF, luta com policial e foge para mata no Sul do ES

Um motociclista atirou contra agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entrou em luta corporal com um dos policiais e fugiu para uma área de mata durante uma abordagem na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência aconteceu por volta das 23h40 desta quarta-feira (26), no km 415 da rodovia.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes faziam patrulhamento no pátio do Posto Shangrilá quando tentaram abordar o condutor de uma motocicleta Honda Today, que apresentava atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem seguiu em direção à vegetação e efetuou dois disparos contra os policiais.





Na sequência, o suspeito entrou em luta corporal com um dos agentes, mas conseguiu fugir a pé para uma área de mata. Uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deixada no local permitiu que os policiais identificassem o homem. Foram realizadas buscas na região, mas ele não foi encontrado.





Durante a ocorrência, os policiais apreenderam um revólver Rossi calibre .22, com duas munições deflagradas, três picotadas e uma intacta, além de um simulacro de pistola, um celular e a motocicleta utilizada pelo suspeito.





Durante o cerco na região, os agentes também tentaram abordar uma Yamaha/FZ25 Fazer, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu. A motocicleta caiu em uma via vicinal no sentido de Marataízes. Os dois ocupantes abandonaram o veículo e fugiram.





A motocicleta Honda Today, a arma, o simulacro e o celular foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para as providências cabíveis. A outra motocicleta foi levada a um pátio conveniado.