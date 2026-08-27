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Abordagem na BR 101

Motociclista atira contra PRF, luta com policial e foge para mata no Sul do ES

Publicado em

27 ago 2026 às 09:24
PRF apreende arma e simulacro após confronto durante abordagem em Itapemirim
PRF apreende arma e simulacro após confronto durante abordagem em Itapemirim Divulgação/ PRF

Um motociclista atirou contra agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entrou em luta corporal com um dos policiais e fugiu para uma área de mata durante uma abordagem na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência aconteceu por volta das 23h40 desta quarta-feira (26), no km 415 da rodovia.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes faziam patrulhamento no pátio do Posto Shangrilá quando tentaram abordar o condutor de uma motocicleta Honda Today, que apresentava atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem seguiu em direção à vegetação e efetuou dois disparos contra os policiais.


Na sequência, o suspeito entrou em luta corporal com um dos agentes, mas conseguiu fugir a pé para uma área de mata. Uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deixada no local permitiu que os policiais identificassem o homem. Foram realizadas buscas na região, mas ele não foi encontrado.


Durante a ocorrência, os policiais apreenderam um revólver Rossi calibre .22, com duas munições deflagradas, três picotadas e uma intacta, além de um simulacro de pistola, um celular e a motocicleta utilizada pelo suspeito.


Durante o cerco na região, os agentes também tentaram abordar uma Yamaha/FZ25 Fazer, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu. A motocicleta caiu em uma via vicinal no sentido de Marataízes. Os dois ocupantes abandonaram o veículo e fugiram.


A motocicleta Honda Today, a arma, o simulacro e o celular foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para as providências cabíveis. A outra motocicleta foi levada a um pátio conveniado.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Suspeito de envolvimento em morte de homem carbonizado é preso no ES

Publicado em 26/08/2026 às 20:24
Corpo carbonizado é encontrado ao lado de moto em Ecoporanga
Corpo carbonizado encontrado ao lado de moto em Ecoporanga Leitor / A Gazeta

Um homem suspeito de envolvimento na morte de Sílvio Soares Gomes, de 37 anos, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso nesta quarta-feira (26). O corpo da vítima foi encontrado carbonizado ao lado de uma moto, em 30 de junho, em uma zona rural do município. 


De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria confessado participação no crime durante o cumprimento do mandado de prisão temporária. Ele será encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ecoporanga para esclarecer as circunstâncias do crime.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Atenção ao golpe

Prefeitura alerta para golpe do falso atendimento do Cras em Cachoeiro

Publicado em 26/08/2026 às 18:49

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta nesta quarta-feira (26) sobre o golpe envolvendo falsos atendimentos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), golpistas estariam se passando por representantes das unidades para obter dados pessoais e imagens dos moradores sob o pretexto de conceder benefícios.


A secretaria esclareceu que as equipes dos Cras não realizam esse tipo de abordagem e orientou os moradores a desconfiarem de pessoas que solicitem reconhecimento facial, senhas, códigos recebidos por SMS ou informações bancárias. Em caso de dúvida, a recomendação é procurar a unidade do Cras mais próxima ou entrar em contato diretamente com a Semdes.


Quem for vítima do golpe deve registrar um boletim de ocorrência. Caso informações bancárias tenham sido fornecidas aos criminosos, a orientação é também comunicar imediatamente a instituição financeira.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motorista de carro fica ferido em colisão com caminhão na BR 101 em Linhares

Publicado em 26/08/2026 às 14:03
Segundo a PRF, o condutor do Ford Ka não conseguiu frear o veículo a tempo e bateu na traseira do caminhão, que estava parado na via.
Acidente aconteceu no km 15 da rodovia, na manhã desta quarta-feira (26) PRF | ES

Um homem ficou ferido após o carro que dirigia, um Ford Ka, bater na traseira de um caminhão-baú na BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 11h10, no km 154 da rodovia.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia retenção no trecho provocada por uma colisão envolvendo duas carretas, na altura do distrito de Bebedouro. O motorista do Ford Ka não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do caminhão, que estava parado na pista.


A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem.


Equipes da PRF permanecem no local para auxiliar na liberação da pista e orientar os motoristas. O trânsito está sendo liberado no sistema de pare e siga, e a corporação alerta para que os condutores redobrem a atenção devido à retenção e ao risco de novas colisões.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carro vai parar debaixo de carreta com contêiner em Cariacica; vídeo

Publicado em 26/08/2026 às 12:16

Um carro foi parar debaixo de uma carreta que transportava um contêiner após uma colisão no bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória, na manhã desta quarta-feira (26). Um vídeo registrado por um motorista que passava pelo local mostra os dois veículos no meio da via.


Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre possíveis feridos. Imagens do Google Maps indicavam trânsito intenso no entorno do local após a colisão.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Acidente

Motorista fica ferido após carreta com gesso tombar na BR 101 em Itapemirim

Publicado em 26/08/2026 às 11:55
Motorista fica ferido após carreta tombar na BR 101 em Itapemirim
Motorista fica ferido após carreta tombar na BR 101 em Itapemirim Redes sociais

O motorista de uma carreta ficou ferido após o veículo carregado com placas de gesso tombar na BR 101, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 22h de terça-feira (25), no km 407,9 da rodovia. 


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou preso na cabine e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. Equipes da Ecovias Capixaba também estavam no local, além de um bombeiro que estava de folga e parou para ajudar no atendimento.


De acordo com os Bombeiros, foi necessário expandir o painel da carreta e cavar parte do barranco, pois o braço direito da vítima estava preso entre a estrutura e a cabine do veículo. O motorista estava consciente durante o resgate.


Ele foi retirado e encaminhado com ferimentos leves para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sentiu falta de ar

Funcionária morre após passar mal em fábrica de chocolates em Linhares

Publicado em 26/08/2026 às 11:41
Cacau Show de Linhares é reinaugurada e passa a produzir panetones
Cacau Show de Linhares Fernando Madeira

Uma funcionária da Cacau Show morreu após passar mal na unidade fabril da empresa, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu após o encerramento do turno de trabalho.


Segundo a empresa, a colaboradora estava no vestiário, ao término do expediente, quando apresentou um quadro de falta de ar. A Brigada de Emergência e a equipe de enfermagem da fábrica prestaram os primeiros socorros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.


Ainda de acordo com a Cacau Show, foram realizados procedimentos de reanimação, mas a funcionária não resistiu e morreu. A empresa não informou a causa da morte. A Polícia Científica informou que não foi acionada.


Em nota, a fábrica de chocolates lamentou o falecimento e afirmou que está oferecendo todo o amparo necessário à família. A Cacau Show também prestou condolências aos familiares e amigos da colaboradora. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Jockey de Itaparica

Cavalo é resgatado em estado grave após acidente em Vila Velha

Publicado em 26/08/2026 às 11:24
Cavalo é resgatado em estado grave após acidente em Vila Velha
Cavalo é resgatado em estado grave após acidente em Vila Velha Diony Silva

Um cavalo foi resgatado em estado grave após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (26) próximo a um shopping no bairro Jockey de Itaparica, em Vila VelhaSegundo a Guarda Municipal, o animal foi socorrido pela equipe de Bem-Estar Animal da prefeitura. 


Um telespectador da TV Gazeta, que passou nas imediações da Rodovia do Sol momentos após o acidente, disse que o animal era transportado em um reboque. 


Ainda conforme a corporação, profissionais da área prestam atendimento e adotam as medidas necessárias na tentativa de salvar a vida do cavalo.


A Polícia Militar informou que uma bicicleta colidiu com um carro, ligado a um reboque, que transportava o animal. Após o acidente, o cavalo caiu do reboque.


O ciclista ficou ferido e foi, por meios próprios, até um hospital particular da região. Já o motorista do veículo envolvido no acidente não foi localizado.


Um guincho foi acionado para remover o reboque, que foi deixado no local após o acidente.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Crime sexual

Homem é preso suspeito de estuprar menina de quatro anos em Marataízes

Publicado em 26/08/2026 às 11:18

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante, na noite de terça-feira (25), suspeito de estuprar de uma menina de 4 anos em Marataízes, no  Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança, que mora em um imóvel alugado do suspeito, denunciou o caso após flagrá-lo tocando nas partes íntimas da filha.


De acordo com o relato da mulher aos policiais, o homem teria cometido o abuso dentro da residência. Durante o atendimento da ocorrência, a mãe se exaltou e, segundo a PM, ameaçou o suspeito com uma faca. Vizinhas também ficaram revoltadas com a situação, e equipes da Força Tática foram acionadas para evitar um tumulto e dispersar as pessoas que estavam no local.


O suspeito negou as acusações feitas pela inquilina. Ele, a mãe da criança e as demais pessoas envolvidas foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Saiu para trabalhar

Detento do semiaberto é morto em frente à Penitenciária Regional de Linhares

Publicado em 26/08/2026 às 11:09
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares
Ângelo Júnior Borges, de 30 anos, cumpria pena em regime semiaberto na Penitenciária Regional de Linhares (PRL) Reprodução | Redes Sociais

Um detento identificado como Ângelo Júnior Borges, de 30 anos, foi morto a tiros em frente à Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (26). Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), ele cumpria pena em regime semiaberto e seguia para o trabalho externo quando foi assassinado. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. 


De acordo com a Sejus, um policial penal que estava nas proximidades presenciou o crime e tentou intervir. O autor, no entanto, conseguiu fugir em uma motocicleta preta, conduzida por outro homem que o aguardava nas proximidades.


Ainda segundo a secretaria, Ângelo tinha passagens anteriores por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.


Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Operação Abutres

MPES faz buscas em Baixo Guandu por suspeita de fraude em indenizações da lama

Publicado em 26/08/2026 às 09:59

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (26), durante uma nova fase da Operação Abutres. A investigação apura suspeitas de fraude na obtenção de indenizações relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), que contaminou o Rio Doce com lama de rejeitos de minério.


Segundo o MPES, as suspeitas envolvem fraudes para obter pagamentos por meio do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel), então administrado pela Fundação Renova. Os investigados teriam utilizado informações, declarações ou documentos falsos ou adulterados para simular presença ou residência de requerentes em localidades atingidas pelo desastre entre outubro e dezembro de 2015.


Os mandados tiveram como objetivo recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar no avanço das investigações. A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e pela Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, com apoio de servidores e agentes da Assessoria Militar do MPES.


As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos, dimensionar os prejuízos e buscar a recuperação de valores eventualmente obtidos de forma indevida. Segundo o Ministério Público, a Operação Abutres já resultou na celebração e negociação de Acordos de Não Persecução Penal (ANPPs), envolvendo valores destinados à reparação dos danos.

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Redação de A Gazeta

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