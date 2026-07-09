Alvaro Nobre lança clipe com Israel e Rodolffo e anuncia show no ES com a dupla; assista

Os fãs de Alvaro Nobre já podem comemorar. O cantor lançou nesta quarta-feira (9) o videoclipe de "Censurem os Amores", sua nova aposta musica. A faixa conta com a participação da dupla Israel e Rodolffo e marca mais uma parceria de peso na carreira do sertanejo. Para celebrar o lançamento, os artistas também vão se apresentar juntos em um show no Espírito Santo.
Descrita por Alvaro como uma vaneira romântica, a canção nasceu da vontade antiga do cantor de gravar ao lado de Israel e Rodolffo, que também são seus amigos pessoais. Outra curiosidade é que o videoclipe foi gravado em um estúdio ligado à dupla Jorge e Mateus, um dos maiores nomes da música sertaneja.
É mais um sonho realizado ter meus amigos Israel e Rodolffo cantando essa música linda. Espero trazer coisas boas para quem escuta, um ritmo de vaneira romântica, feita com muito carinho e sentimento!
Alvaro Nobre Cantor e compositor
CONFIRA O CLIPE
E os fãs capixabas já podem se preparar para ver essa parceria ao vivo. Junto com o lançamento de Censurem os Amores, o capixaba anunciou que ele e a dupla estarão em Muniz Freire no dia 24 de julho. É a primeira vez que Alvaro se apresenta com a dupla no ES.
Na programação, a dupla sertaneja subirá ao palco primeiro, e depois Alvaro Nobre fará sua apresentação. Mais informações serão divulgadas posteriormente.