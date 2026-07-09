Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Alvaro Nobre lança clipe com Israel e Rodolffo e anuncia show no ES com a dupla; assista
“Censurem os Amores”

Alvaro Nobre lança clipe com Israel e Rodolffo e anuncia show no ES com a dupla; assista

Para marcar o lançamento, clipe da parceria vem junto um show para celebrar a parceria
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 18:00

Capixaba se junta a sucesso do sertanejo para sua nova aposta
Capixaba se junta a sucesso do sertanejo para sua nova aposta Diógenes Ricartes

Os fãs de Alvaro Nobre já podem comemorar. O cantor lançou nesta quarta-feira (9) o videoclipe de "Censurem os Amores", sua nova aposta musica. A faixa conta com a participação da dupla Israel e Rodolffo e marca mais uma parceria de peso na carreira do sertanejo. Para celebrar o lançamento, os artistas também vão se apresentar juntos em um show no Espírito Santo.


Descrita por Alvaro como uma vaneira romântica, a canção nasceu da vontade antiga do cantor de gravar ao lado de Israel e Rodolffo, que também são seus amigos pessoais. Outra curiosidade é que o videoclipe foi gravado em um estúdio ligado à dupla Jorge e Mateus, um dos maiores nomes da música sertaneja.

É mais um sonho realizado ter meus amigos Israel e Rodolffo cantando essa música linda. Espero trazer coisas boas para quem escuta, um ritmo de vaneira romântica, feita com muito carinho e sentimento!

Alvaro Nobre Cantor e compositor

CONFIRA O CLIPE

E os fãs capixabas já podem se preparar para ver essa parceria ao vivo. Junto com o lançamento de Censurem os Amores, o capixaba anunciou que ele e a dupla estarão em Muniz Freire no dia 24 de julho. É a primeira vez que Alvaro se apresenta com a dupla no ES. 


Na programação, a dupla sertaneja subirá ao palco primeiro, e depois Alvaro Nobre fará sua apresentação. Mais informações serão divulgadas posteriormente.

Veja Também 

Capixaba se junta a sucesso do sertanejo para sua nova aposta

Álvaro Nobre esquenta lançamento e canta trecho de música com Israel & Rodolffo na Rádio Litoral

Álvaro Nobre, sucesso do sertanejo, será atração do Réveillon de Cabo Frio

Álvaro Nobre vai cantar para 1 milhão de pessoas em Réveillon no RJ

Sérgio Reis retorna ao ES para show especial

Sérgio Reis retorna ao ES com show especial em comemoração a quase sete décadas na música

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sertanejo Música Lançamento Muniz Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista morreu em acidente entre carro e retroescavadeira na Barra do Sahy, em Aracruz
Motorista morre em acidente entre carro e retroescavadeira em Aracruz
Morre cantor e compositor Peppino Di Capri, aos 86 anos
Morre cantor e compositor Peppino Di Capri, do sucesso 'Champagne', aos 86 anos
Briga de trânsito terminou com detenção de personal trainer em Vitória
Briga de trânsito termina com personal trainer detido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados