Alvaro Nobre lança clipe com Israel e Rodolffo e anuncia show no ES com a dupla; assista

Os fãs de Alvaro Nobre já podem comemorar. O cantor lançou nesta quarta-feira (9) o videoclipe de "Censurem os Amores", sua nova aposta musica. A faixa conta com a participação da dupla Israel e Rodolffo e marca mais uma parceria de peso na carreira do sertanejo. Para celebrar o lançamento, os artistas também vão se apresentar juntos em um show no Espírito Santo.





Descrita por Alvaro como uma vaneira romântica, a canção nasceu da vontade antiga do cantor de gravar ao lado de Israel e Rodolffo, que também são seus amigos pessoais. Outra curiosidade é que o videoclipe foi gravado em um estúdio ligado à dupla Jorge e Mateus, um dos maiores nomes da música sertaneja.