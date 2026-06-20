De Luiza Dutra a Xavier Lucas: conheça os destaques do “Tocou, Pocou”

Junho chegou, e com ele, lançamentos que movimentaram a música capixaba. Como os artistas do nosso Estado continuam servindo qualidade e criatividade, na edição do “Tocou, Pocou”, HZ reuniu os principais lançamentos até essa metade de mês, com novidades que vão da MPB, rap, R&B e forró. Confira:
Sonho Bom - Luiza Dutra
Com a vibe acústica de voz e violão, “Sonho Bom”, novo single da cantora Luiza Dutra, chegou ao público na última sexta-feira (12). Com produção de Dan Abranches e violão de Daniel Silva, a canção que embalou o Dia dos Namorados possui tema de cumplicidade e calma em um relacionamento.
A capa da música mostra Luiza em uma praia, e é exatamente essa a sensação que “Sonho Bom” busca passar, a tranquilidade, transportando a calmaria de observar o mar para quem ouve. A ideia de relacionar a tranquilidade ao amor veio após ela conhecer em 2022 aquele se tornaria seu namorado. Enquanto antes a cantora achava que o amor de sua vida seria intenso e caótico, justamente o oposto a aconteceu, foi através da paz que seu namoro se construiu.
Luiza é nascida em Vitória e conhecida por mesclar sua base de MPB com influências da música pop e R&B. Ela ganhou projeção nacional ao chegar às quartas de final do The Voice Brasil em 2021, integrando o time da IZA. Cantora desde 2018, ela se consolidou na cena do ES e venceu o Prêmio da Música Capixaba como melhor intérprete em 2022 e 2023.
Batucada e Verso - Ronni Lima
Agora no universo do hip-hop capixaba, tem lançamento de álbum novo. “Batucada e Verso” do artista Ronni Lima chegou no dia 3 de junho, combinando ritmos urbanos, poesia periférica e críticas sobre a realidade social do Brasil, ao longo de 10 faixas e um pouco mais de 28 minutos de duração.
O fio condutor da produção do projeto é a mistura de baixo e saxofone com beats de rap, junto a versos de autoafirmação, desigualdade, relacionamentos e outros temas. “Favela ou Alphaville” é a faixa destaque do álbum. Com participação de JP Pires, a música faz um pedido de paz na realidade brasileira, evidenciando que mesmo com a diferença de tratamento entre a periferia e a elite, todos compartilham dos mesmos sonhos, independentemente da classe.
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Ronni Lima começou cantando funk melody em sua carreira. Voltou a compor canções em 2021, e suas músicas giram em torno de superação e motivação, junto com críticas do que está errado e pode melhorar, com uma pitada de humor e ousadia.
Xavier Lucas, ÍRIS, Uncle Wender - Calma Amor
Lançado no final do último mês, 29 de maio, Xavier Lucas se juntou com a cantora ÍRIS para sua nova aposta “Calma Amor”. Unindo batidas de synthpop às famosas “slow jams” ( músicas românticas do R&B), a música conta com uma produção que leva diretamente o ouvinte a uma atmosfera sexy e apaixonante.
A letra no estilo de “black music”, os cantores cantam sobre as inseguranças de um amor intenso. A capa do single mostra um cigarro e um bar ao fundo, dialogando com as emoções e os impulsos de um relacionamento em que duas pessoas se entregam intensamente. O cenário também reforça o clima noturno criado pelo instrumental e pelas vozes dos cantores.
Do MPB ao rock, do soul ao rap, Xavier Lucas é de Vitória e canta em suas letras as contradições da vida. Seu último EP, “Gaveta”do cantor, foi lançado no fim de 2024. Além disso, ele atua como vocalista do tradicional bloco AfroKizomba.
Chapeludo Chegou - Forrozeiros Capixabas
Por fim, até os forrozeiros vão poder curtir um novo lançamento. “Chapeludo Chegou”, dos Forrozeiros Capixabas, chegou na última quinta-feira (11), apostando nos elementos mais tradicionais do gênero do forró, com ritmo dançante, refrão marcante e uma sonoridade feita para animar o público.
Com o clima de São João se aproximando, a faixa chega em sintonia com o período dos arraiais e festas juninas. Entre passos de dança e coro coletivo, a música tem tudo para embalar as comemorações típicas desta época do ano.
Braihan e Léo, os Forrozeiros Capixabas, começaram a carreira cantando pelos bares e casas noturnas do Espírito Santo desde 2013. Carregando em seu nome a identidade do estado, a dupla mistura os clássicos do gênero com a cultura capixaba, se juntando a nomes grandes da cena do forró como o Alemão do Forró.