De Luiza Dutra a Xavier Lucas: conheça os destaques do “Tocou, Pocou”

Com a vibe acústica de voz e violão, “Sonho Bom”, novo single da cantora Luiza Dutra, chegou ao público na última sexta-feira (12). Com produção de Dan Abranches e violão de Daniel Silva, a canção que embalou o Dia dos Namorados possui tema de cumplicidade e calma em um relacionamento.





A capa da música mostra Luiza em uma praia, e é exatamente essa a sensação que “Sonho Bom” busca passar, a tranquilidade, transportando a calmaria de observar o mar para quem ouve. A ideia de relacionar a tranquilidade ao amor veio após ela conhecer em 2022 aquele se tornaria seu namorado. Enquanto antes a cantora achava que o amor de sua vida seria intenso e caótico, justamente o oposto a aconteceu, foi através da paz que seu namoro se construiu.





Luiza é nascida em Vitória e conhecida por mesclar sua base de MPB com influências da música pop e R&B. Ela ganhou projeção nacional ao chegar às quartas de final do The Voice Brasil em 2021, integrando o time da IZA. Cantora desde 2018, ela se consolidou na cena do ES e venceu o Prêmio da Música Capixaba como melhor intérprete em 2022 e 2023.