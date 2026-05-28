Paulo Vieira dá detalhes sobre álbum musical e novo programa ao vivo

Durante participação na conferência Rio2C, nesta quarta-feira (27), o humorista e apresentador Paulo Vieira revelou detalhes sobre dois novos projetos para a carreira. O primeiro deles é o lançamento do seu álbum de estreia, intitulado “Bendengó”, previsto para o fim deste ano. O trabalho marcará uma nova fase artística do goiano.





Durante a conversa, Paulo contou que já teve composições gravadas por outros artistas, entre eles Tulipa Ruiz, e brincou sobre o novo momento da carreira ao dizer que pretende convidar Caetano Veloso e Maria Bethânia para participar do disco.





Ao comentar o projeto, o humorista destacou que sua produção artística sempre esteve ligada às próprias origens e à cultura popular brasileira. Ele também falou sobre a relação entre cultura e religiosidade no país.





“A cultura no Brasil está ligada à religião”, afirmou, antes de comentar sua conexão pessoal com o candomblé. “Eu gosto mais de candomblé e de religião do que tudo que eu faço”, disse.