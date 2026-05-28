Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Rio 2C

Paulo Vieira dá detalhes sobre álbum musical e novo programa ao vivo

Humorista falou sobre o disco “Bendengó” e adiantou planos para uma atração com forte interação com o público
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 07:37

Paulo Vieira no Rio 2C
Paulo Vieira no Rio 2C Lethicia Ribeiro/Felipe Khoury

Durante participação na conferência Rio2C, nesta quarta-feira (27), o humorista e apresentador Paulo Vieira revelou detalhes sobre dois novos projetos para a carreira. O primeiro deles é o lançamento do seu álbum de estreia, intitulado “Bendengó”, previsto para o fim deste ano. O trabalho marcará uma nova fase artística do goiano.


Durante a conversa, Paulo contou que já teve composições gravadas por outros artistas, entre eles Tulipa Ruiz, e brincou sobre o novo momento da carreira ao dizer que pretende convidar Caetano Veloso e Maria Bethânia para participar do disco.


Ao comentar o projeto, o humorista destacou que sua produção artística sempre esteve ligada às próprias origens e à cultura popular brasileira. Ele também falou sobre a relação entre cultura e religiosidade no país.


“A cultura no Brasil está ligada à religião”, afirmou, antes de comentar sua conexão pessoal com o candomblé. “Eu gosto mais de candomblé e de religião do que tudo que eu faço”, disse.

Programa ao vivo

Além do álbum, Paulo Vieira revelou que prepara um novo programa ao vivo para o próximo ano. Segundo ele, a atração deve ir ao ar no meio da semana e terá forte interação com o público. O apresentador, no entanto, não deu detalhes sobre o formato nem confirmou se o projeto ocupará espaço na TV aberta.


O artista destacou o desejo de criar uma experiência leve e próxima dos espectadores. “Gosto de falar com o público, tem que ser alegre”, afirmou.


Ao comentar o próprio processo criativo, Paulo disse acreditar que o humor é uma ferramenta capaz de abrir espaço para conversas mais profundas. Durante a palestra, ele também falou sobre liberdade criativa dentro da televisão e sobre a relação construída com a Globo.


“A Globo confia em mim, na minha autocensura”, comentou.


Paulo Vieira ainda refletiu sobre o papel da indústria cultural no incentivo à criatividade. “As grandes empresas têm que acreditar nos artistas”, afirmou. Para ele, os criadores têm a função de captar transformações sociais e culturais, sendo o artista “uma antena do seu tempo”.


Ao falar sobre o programa “Avisa Lá Que Eu Vou”, o humorista resumiu a proposta da atração em uma frase: “Viver é melhor que gravar”. Segundo ele, o Brasil real e as relações humanas são o centro da narrativa.


“Você tem que balançar com a viagem pra não quebrar porque o Brasil é esburacado”, brincou.

Veja Também 

Mariah Carey fará show em Belém do Pará

Mariah Carey fará show em São Paulo neste ano, com previsão para novembro

Morre a mãe do apresentador Tadeu Schmidt, Janira Schmidt, aos 92 anos.

Mãe do apresentador Tadeu Schmidt morre aos 92 anos

Mãe de Gabriel Ganley diz que morte foi 'fatalidade' e informa que velório será fechado

Mãe de Gabriel Ganley diz que morte foi 'fatalidade' e informa que velório será fechado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O que o vômito do seu pet pode revelar sobre a saúde dele?
O que o vômito do seu pet pode revelar sobre a saúde dele?
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/05/2026
Projeto E-Lazarus dirigido pro Elena Sartor
Atriz capixaba participa de produção audiovisual internacional em Nova York

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados