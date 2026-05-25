Mãe do apresentador Tadeu Schmidt morre aos 92 anos

Oscar lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral. Em 2011 ele foi diagnosticado com um tipo de câncer de cérebro chamado glioma, localizado na parte frontal esquerda do cérebro. Na época, Schmidt realizou uma cirurgia para a retirada do tumor de grau 2, considerado baixo.





Ao longo desse período, Oscar foi submetido a cirurgias, sessões de quimioterapia e de radioterapia, em um acompanhamento prolongado, que exemplifica a complexidade do cuidado em cânceres do sistema nervoso central.