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Mãe do apresentador Tadeu Schmidt morre aos 92 anos

Em carrossel no Instagram, o apresentador compartilhou diversas fotos ao lado da mãe, agradecendo sua presença e criação em sua vida
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 13:06

Morre a mãe do apresentador Tadeu Schmidt, Janira Schmidt, aos 92 anos.
Morre a mãe do apresentador Tadeu Schmidt, Janira Schmidt, aos 92 anos. Reprodução Instagram @tadeuschmidt

Pouco mais de um mês depois de perder o irmão, Oscar Schmidt, Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para comunicar e lamentar a morte da mãe, Janira Schmidt, aos 92 anos. Em carrossel no Instagram, o apresentador compartilhou diversas fotos ao lado da mãe, agradecendo sua presença e criação em sua vida.

"Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver", escreveu ele na legenda. "O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você."

"Descanse em paz, Dona Janira", concluiu o apresentador.

Mais uma perda na família
Oscar Schmidt elogia Tadeu no 'BBB'
Oscar Schmidt elogia Tadeu no 'BBB' Brazil Photo Press/Folhapress

A morte de Janira acontece cerca de um mês depois da morte de Oscar, que faleceu em 17 de abril por causa de parada cardiorrespiratória. Na ocasião, Tadeu apresentava a reta final do Big Brother Brasil 26 e chegou usar seu tempo no programa para homenagear o irmão.

Oscar lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral. Em 2011 ele foi diagnosticado com um tipo de câncer de cérebro chamado glioma, localizado na parte frontal esquerda do cérebro. Na época, Schmidt realizou uma cirurgia para a retirada do tumor de grau 2, considerado baixo.


Ao longo desse período, Oscar foi submetido a cirurgias, sessões de quimioterapia e de radioterapia, em um acompanhamento prolongado, que exemplifica a complexidade do cuidado em cânceres do sistema nervoso central.

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