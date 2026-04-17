Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos

Maior nome da história do basquete brasileiro, Oscar Schmidt faleceu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. O ex-jogador sofreu um mal-estar e precisou ser atendido rapidamente. Oscar chegou a ser levado ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi confirmada.
Com a camisa da seleção brasileira de basquete, Oscar conquistou os Jogos Pan-Americanos de 1987, três títulos sulamericanos, Copa América e uma medalha de bronze no Mundial de 1978.Além de ter se tornado o único jogador da história a marcar mais de mil pontos nos Jogos Olímpicos.
Em clubes, Oscar se destacou com a camisa do Flamengo, onde encerrou sua carreira em 2003.
Nota oficial da família
É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo.
Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida.
Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo.
A despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento.
Os familiares agradecem, sensibilizados, todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas, e solicitam a compreensão de todos quanto à necessidade de privacidade neste momento de luto.
Seu legado permanecerá vivo na memória coletiva e na história do esporte, assim como no coração de todos que foram tocados por sua trajetória.