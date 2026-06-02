PF cumpre mandado em Cariacica contra grupo especializado em tráfico internacional de drogas





As ações ocorrem nas cidades de Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araguari, Centralina, Araporã e Belo Horizonte, em Minas Gerais; Cariacica, no Espírito Santo; e Campo Grande e Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

A Operação Mens Occulta da Polícia Federal foi deflagrada, nesta terça-feira (2), para reprimir uma organização criminosa, com atuação no tráfico internacional de drogas, sediada na cidade mineira de Uberlândia. Os políciais cumprem 25 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão, expedidos pela Subseção Judiciária da Justiça Federal (TRF6), em Uberlândia.