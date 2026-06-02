Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • PF cumpre mandado em Cariacica contra grupo especializado em tráfico internacional de drogas
Operação Mens Occulta

PF cumpre mandado em Cariacica contra grupo especializado em tráfico internacional de drogas

Operação ocorre simultaneamente em três estados: MG, ES e MS

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 11:01

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 jun 2026 às 11:01
Polícia Federal faz operação em vários estados do país
Os policiais federais apreenderam cerca de 2,9 toneladas de cocaína Divulgação/ PF
A Operação Mens Occulta da Polícia Federal foi deflagrada, nesta terça-feira (2), para reprimir uma organização criminosa, com atuação no tráfico internacional de drogas, sediada na cidade mineira de Uberlândia. Os políciais cumprem 25 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão, expedidos pela Subseção Judiciária da Justiça Federal (TRF6), em Uberlândia.

As ações ocorrem nas cidades de Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araguari, Centralina, Araporã e Belo Horizonte, em Minas Gerais; Cariacica, no Espírito Santo; e Campo Grande e Corumbá, em Mato Grosso do Sul.
No período das investigações, os policiais federais apreenderam cerca de 2,9 toneladas de cocaína provenientes da região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.
Segundo a PF, o grupo criminoso é “suspeito de movimentar R$ 70 milhões em valores sem lastro, no período de cinco anos, conforme relatórios de inteligência financeira”.
Os investigados se utilizavam de empresas de fachada para a aquisição de bens de luxo, como ranchos, apartamentos, cavalos de raça, embarcações e veículos.
De acordo com a PF, a operação conta com a participação de 230 policiais federais.

Veja Também 

Pacotes de droga estavam em meio a carga de carreta

PRF apreende meia tonelada de maconha em carreta que iria de MG para Vitória

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos

Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem

Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais Cariacica tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Para ganhar do CDI, esqueça o CDI
Imagem de destaque
A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado
Imagem de destaque
Por que Padre Zezinho está (de novo) na mira de católicos tradicionalistas: 'Sou agredido todos os dias, falam que sou um câncer para a Igreja'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados