Camarote Vix anuncia Bruno Diegues, ex-Jeito Moleque, LOCOS, DJ Lukão e mais no Carnaval de Vitória 2027

O Camarote Vix completa 10 anos no Carnaval de Vitória em 2027 e anunciou a programação para a edição comemorativa. As atrações foram divulgadas durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (30), na Rede Gazeta. Entre os nomes anunciados estão o cantor Bruno Diegues, o projeto de DJs LOCOS, a dupla capixaba Breno & Bernardo e o DJ Lukão. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de janeiro, no Sambão do Povo.
Estou muito feliz por darmos continuidade a essa parceria para o Carnaval. Nossa participação, como grupo de comunicação, é muito importante para o Carnaval capixaba. Há muito tempo acompanhamos e contribuímos para a transformação do Carnaval de Vitória e sabemos que tivemos um papel importante nesse processo
Marcello Moraes, Diretor-geral da Rede Gazeta
Na sexta-feira (29), Bruno Diegues será a atração nacional. O cantor e compositor ficou conhecido por sua passagem pelo grupo Jeito Moleque e segue em carreira solo. Atualmente, apresenta o projeto audiovisual “Secreto”, que inclui lançamentos e parcerias, como a realizada com o Sorriso Maroto.
A noite também terá apresentação do DJ Lukão e o “Varandão do Breno e Bernardo”, projeto criado especialmente para a edição de 10 anos do camarote.
A dupla capixaba começou a tocar junta ainda na escola e já se apresentou em eventos como a Festa do Peão de Barretos. No repertório, estão músicas autorais e releituras, além de canções como “Convite pro Regaço” e “Obrigado pela Propaganda”. No Camarote Vix, Breno & Bernardo apresentarão um formato especial durante a madrugada.
Uma das novidades anunciadas na coletiva é a presença de uma atração nacional também no sábado (30). O projeto LOCOS, formado pelos DJs cariocas Luckas e Rapha, será responsável pela apresentação.
Criado em 2021, o duo mistura funk, música eletrônica e open format em performances que combinam música, interação com o público e elementos audiovisuais. O projeto já passou por eventos como Carvalheira na Ladeira, Camarote Allegria, Camarote Brahma, Jaguariúna e Ribeirão Rodeo Music.
A programação de sábado terá ainda Samba Jr e DJ Leandro Netto. A noite contará também com open bar super premium e abadá.
Segundo Márcio Ribeiro, da Booa Produções, a escolha de incluir uma atração nacional no segundo dia faz parte das novidades preparadas para a edição de 10 anos.
Chegar aos 10 anos nos permite olhar para tudo o que construímos e, ao mesmo tempo, pensar no que ainda podemos fazer diferente. Por isso, estamos trazendo atração nacional também para o sábado e preparando novidades para comemorar essa década
Márcio Ribeiro
Uma das novidades do Camarote Vix para o Carnaval de Vitória 2027 será o Bar Ponto Zero, espaço voltado para quem quer curtir a folia sem consumir álcool. A proposta é oferecer opções como energético zero, cerveja zero, chás saborizados e refrigerante zero, todas servidas geladas. Segundo a organização, a ideia é criar uma alternativa para o público que deseja aproveitar a programação do camarote com bebidas sem álcool.
Mateus Carvalho, criador da marca Camarote Vix, destacou a trajetória do espaço no Carnaval de Vitória. “Quando criamos o Camarote Vix, queríamos construir uma marca que tivesse identidade e que fizesse parte do Carnaval capixaba. Chegar aos 10 anos e ver o Vix ocupando esse lugar na avenida mostra que um trabalho sério, feito com dedicação, constância e respeito ao público, permanece”.
O Camarote Vix ocupa o Setor G do Sambão do Povo. Os ingressos já estão à venda pelo site Ticketbolt e custam a partir de R$100. A edição de 2027 será realizada pela Booa Produções e Aquarius Produções.
Camarote Vix – Edição 10 anos
Datas: 29 e 30 de janeiro de 2027
Local: Sambão do Povo – Setor G, Vitória
Sexta-feira (29): Bruno Diegues, DJ Lukão e Varandão do Breno e Bernardo
Sábado (30): LOCOS, Samba Jr e DJ Leandro Netto, com open bar super premium e abadá
Vendas: Ticketbol
Pontos de venda sem taxa: Country Ville e 247 Bebidas Vitória
Realização: Booa Produções e Aquarius Produções