Camarote Vix anuncia Bruno Diegues, ex-Jeito Moleque, LOCOS, DJ Lukão e mais no Carnaval de Vitória 2027

Na sexta-feira (29), Bruno Diegues será a atração nacional. O cantor e compositor ficou conhecido por sua passagem pelo grupo Jeito Moleque e segue em carreira solo. Atualmente, apresenta o projeto audiovisual “Secreto”, que inclui lançamentos e parcerias, como a realizada com o Sorriso Maroto.





A noite também terá apresentação do DJ Lukão e o “Varandão do Breno e Bernardo”, projeto criado especialmente para a edição de 10 anos do camarote.