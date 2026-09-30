Controle a glicemia antes do café da manhã: 3 hábitos simples para inserir na rotina

A hidratação ao acordar é o primeiro hábito essencial. Beber água antes de qualquer outra ação prepara o sistema digestivo e auxilia na regulação dos níveis de açúcar no sangue. De acordo com a especialista, esta prática simples ativa o metabolismo de forma equilibrada. “A hidratação matinal logo após sair da cama não apenas desperta o corpo, mas também cria um ambiente propício para que a insulina funcione adequadamente”, explica.