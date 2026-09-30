Quer um jantar com vegetais? Aprenda a fazer esta quiche de abobrinha, berinjela e pimentão

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente a manteiga e amasse com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Adicione o ovo e misture. Junte a água gelada aos poucos, apenas até a massa ficar uniforme e desgrudar das mãos. Forme uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, abra a massa sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche untada com manteiga. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Reserve.