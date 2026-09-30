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Gastronomia

Quer um jantar com vegetais? Aprenda a fazer esta quiche de abobrinha, berinjela e pimentão

Aprenda a preparar uma opção saborosa e colorida para variar o cardápio
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 17:55

Quiche de abobrinha, berinjela e pimentão (Imagem: CulinaryCanvas | Shutterstock)
Quiche de abobrinha, berinjela e pimentão Crédito: Imagem: CulinaryCanvas | Shutterstock

Para variar o cardápio sem abrir mão dos vegetais, vale apostar em preparações que reúnam diferentes ingredientes em uma combinação equilibrada de sabores e texturas. Nesta receita de quiche, abobrinha, berinjela, pimentão e tomate-cereja compõem um recheio colorido e aromático sobre uma massa crocante. Veja a seguir!

Quiche de abobrinha, berinjela e pimentão

Ingredientes

Massa

  • 200 g de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga
  • 1 ovo
  • 30 ml de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 1 abobrinha cortada em fatias
  • 1 berinjela cortada em fatias
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 150 g de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 3 ovos
  • 200 g de creme de leite
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente a manteiga e amasse com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Adicione o ovo e misture. Junte a água gelada aos poucos, apenas até a massa ficar uniforme e desgrudar das mãos. Forme uma bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, abra a massa sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche untada com manteiga. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Reserve.

Recheio

Disponha a abobrinha, a berinjela , os pimentões e o tomate-cereja em uma assadeira. Regue com o azeite e tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, apenas para que os vegetais fiquem levemente macios e dourados.

Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e o queijo parmesão até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura de ovos sobre a massa pré-assada. Distribua os legumes e o tomate-cereja por cima de maneira uniforme sobre o creme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até o recheio ficar firme e levemente dourado. Retire do forno, finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

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