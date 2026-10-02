Estudantes de Cariacica criam fotos e HQs sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas

Além de estimular a produção artística e a valorização da memória local, o projeto aborda a convivência segura com a ferrovia. Segundo a coordenadora Carolina Castilholi, a proposta é promover o diálogo sobre os riscos e as responsabilidades relacionados às áreas próximas aos trilhos.



“A iniciativa visa ampliar o diálogo sobre segurança ferroviária, estimulando práticas de cuidado coletivo e também de preservação individual, de modo que moradores, estudantes e usuários do território possam compreender melhor os riscos e as responsabilidades envolvidas na convivência com a ferrovia”, explica.



Ao fim de cada ciclo de oficinas, os participantes são convidados a realizar uma viagem cultural de trem. A experiência permite que os estudantes observem o território onde vivem a partir de outro ponto de vista.



Até setembro de 2026, o Viagem Capixaba contabilizou mais de 1.800 participantes e 13 viagens de trem realizadas a partir da Estação Pedro Nolasco. Até o fim do ano, estão previstas outras 17 viagens culturais no trecho entre Cariacica e Serra.



O projeto tem duração prevista de quatro anos, em ciclos anuais, e prevê a formação de um acervo imaterial vivo ao longo do período, com potencial de alcançar até 10.200 participantes.