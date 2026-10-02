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Histórias dos territórios

Estudantes de Cariacica criam fotos e HQs sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas

Estudantes participaram de oficinas de fotografia e histórias em quadrinhos que abordaram memória ferroviária, comunidade e segurança
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 10:25

Oficina de fotografia do Projeto Viagem Capixaba
Oficina de fotografia do Projeto Viagem Capixaba Vagner Rezende

Para a estudante Sophia Nascimento Knack, de 14 anos, a paisagem de Porto de Santana, em Cariacica, ganhou novos significados. Moradora da região e aluna do 9º ano da EEEFM João Crisóstomo Belesa, ela participou de uma oficina de fotografia que a incentivou a observar com mais atenção lugares e situações que antes passavam despercebidos.

“Meu olhar mudou bastante sobre Porto de Santana porque tive mais acesso à história do bairro. Muitas pessoas não conhecem a história de onde elas moram, e a oficina me ajudou a mudar esse olhar”, conta.

A atividade fez parte do Projeto Viagem Capixaba, iniciativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Em 2026, o projeto já realizou 65 oficinas formativas com estudantes de escolas públicas localizadas próximas à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

As atividades trabalham quatro linguagens criativas: podcast, composição musical, fotografia e roteiro e criação de personagens para histórias em quadrinhos. Cada oficina tem 20 horas de duração, distribuídas ao longo de cinco dias, com atividades práticas e produções coletivas relacionadas à memória, à comunidade e à segurança ferroviária.

Oficina de HQs do Projeto Viagem Capixaba
Oficina de HQs do Projeto Viagem Capixaba Vagner Rezende

Na EEEFM João Crisóstomo Belesa, cerca de 150 estudantes participaram das atividades de fotografia conduzidas pela fotógrafa Vikki Dessaune. Para muitos deles, foi o primeiro contato com uma câmera fotográfica.

Durante uma atividade externa, os alunos saíram pela região para registrar elementos do cotidiano a partir de seus próprios olhares. Sophia, por exemplo, fotografou o contraste entre uma poça d’água e elementos da natureza. A experiência despertou ainda o interesse da adolescente por uma possível carreira na área de comunicação.

Gosto bastante de fotografar e de escrever, então são duas áreas que me interessam bastante

Afirma Sophia, que já pensa em cursar cinema ou jornalismo

A estudante Yasmin Siqueira de Mello, também de 14 anos, escolheu fotografar as árvores da região. Para ela, a atividade ajudou a desacelerar e perceber detalhes do lugar onde vive.

“A oficina me ajudou nesse exercício de olhar com mais cuidado e mais calma para o lugar onde moro. Gostei das fotos que produzi”, relata.

Além das fotografias, os estudantes também produziram histórias em quadrinhos. Na oficina de Roteiro e Criação de Personagens para HQ, orientada pelo artista gráfico, escritor, roteirista e ilustrador Arabson de Assis, os participantes foram estimulados a criar histórias curtas, de até três páginas, ou tiras em quadrinhos.

As produções tiveram como inspiração a memória ferroviária, a segurança e as experiências pessoais dos próprios estudantes. Uma das histórias criadas pela turma foi sobre gatos que se tornam super-heróis e precisam resgatar dois filhotes presos em um trem.

Aluno do 9º ano, Samuel Gomes Cardoso, de 14 anos, participou da construção do roteiro. “Buscamos inspiração no que cada um gosta: alguns alunos gostam de gatos, outros de anime e, a partir dessas ideias, criamos uma história de gatos heróis que têm a missão de salvar dois gatinhos que ficaram presos no trem”, explica.

Segurança perto dos trilhos
Jovens de Cariacica registram histórias e paisagens da região da Estrada de Ferro Vitória a Minas
Jovens de Cariacica registram histórias e paisagens da região da Estrada de Ferro Vitória a Minas Vagner Rezende

Além de estimular a produção artística e a valorização da memória local, o projeto aborda a convivência segura com a ferrovia. Segundo a coordenadora Carolina Castilholi, a proposta é promover o diálogo sobre os riscos e as responsabilidades relacionados às áreas próximas aos trilhos.

“A iniciativa visa ampliar o diálogo sobre segurança ferroviária, estimulando práticas de cuidado coletivo e também de preservação individual, de modo que moradores, estudantes e usuários do território possam compreender melhor os riscos e as responsabilidades envolvidas na convivência com a ferrovia”, explica.

Ao fim de cada ciclo de oficinas, os participantes são convidados a realizar uma viagem cultural de trem. A experiência permite que os estudantes observem o território onde vivem a partir de outro ponto de vista.

Até setembro de 2026, o Viagem Capixaba contabilizou mais de 1.800 participantes e 13 viagens de trem realizadas a partir da Estação Pedro Nolasco. Até o fim do ano, estão previstas outras 17 viagens culturais no trecho entre Cariacica e Serra.

O projeto tem duração prevista de quatro anos, em ciclos anuais, e prevê a formação de um acervo imaterial vivo ao longo do período, com potencial de alcançar até 10.200 participantes.

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