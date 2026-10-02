O mercado imobiliário não espera: por que as eleições de 2026 não vão travar o setor

*Por Christiano de Souza Pereira

A cada aproximação de ciclo eleitoral no Brasil, surge no imaginário popular e nas conversas sobre consumo uma máxima defensiva: "É melhor esperar as eleições passarem para fechar o negócio."





A ideia de que a volatilidade política ou a alternância de poder têm a capacidade intrínseca de paralisar as decisões das famílias e o fluxo de capitais é uma narrativa recorrente no mercado. Trata-se, contudo, de uma percepção frágil quando confrontada com o histórico econômico e com a real dinâmica das forças de oferta e demanda.





O setor imobiliário brasileiro opera sob premissas estruturais que já precificaram os cenários do pleito de 2026. A busca contínua por moradia, associada ao desejo fundamental de proteção patrimonial contra oscilações financeiras e inflacionárias, sobrepõe-se às incertezas do calendário político.