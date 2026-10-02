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Estradas

Viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, pode ser demolido

Estrutura está fechada há 45 dias e Dnit ainda avalia solução técnica; demolição está entre as possibilidades

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 15:55

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

02 out 2026 às 15:55
Estrutura está localizada no km 15 da BR 259, sobre o Córrego Treviso Grande.
Estrutura está localizada no km 15 da BR 259, sobre o Córrego Treviso Grande. Arthur Laurea

Interditado há 45 dias, o viaduto localizado no km 15 da BR 259, em João Neiva, ainda não tem uma solução técnica definida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O órgão informou que segue avaliando alternativas para a estrutura e admite, entre as possibilidades, a demolição.


Em nota, o Dnit informou que as avaliações técnicas continuam e que a demolição poderá ocorrer caso seja confirmada como necessária.


"Caso seja confirmada a necessidade de demolição da estrutura, os procedimentos para essa intervenção poderão ser iniciados em breve. Neste momento, portanto, ainda não há uma data definitiva para a conclusão da recuperação e a plena liberação do viaduto, uma vez que essa definição depende da conclusão das avaliações e da confirmação da solução técnica", diz trecho do comunicado. 


O viaduto, localizado sobre o Córrego Treviso Grande, foi interditado em 18 de agosto, após avaliações do DNIT identificarem uma falha estrutural. Segundo o órgão, a medida é preventiva e tem o objetivo de preservar a segurança dos usuários e equipes que circulam no local. 


Com a interdição, inicialmente, motoristas precisaram usar rotas alternativas sugeridas pelo DNIT, que acrescentavam até 74 quilômetros aos deslocamentos. Dez dias depois, foi liberado o tráfego em um desvio provisório construído ao lado do viaduto, que restabeleceu a circulação de veículos entre os quilômetros 0 e 106 da BR 259.

Desvio pode ser ampliado
Duplicação do desvio na BR 259 é negociado entre DNIT e Vale.
Duplicação do desvio na BR 259 é negociada entre DNIT e Vale. Arthur Laurea
Enquanto define a solução para o viaduto, o DNIT também trabalha na ampliação do desvio provisório, conhecido como bypass. A proposta é aumentar a largura da pista para permitir a circulação simultânea de veículos nos dois sentidos.

Para viabilizar a mudança, o órgão informou que está em tratativas com a Vale, responsável pela faixa de domínio ferroviária, para executar bypass com maior largura. Segundo o órgão, isso permitiria a eliminação do uso do sistema "pare e siga" e reduziria os impactos da operação em pista única submetida ao tráfego de veículos de carga. 

Enquanto a ampliação não é viabilizada, o desvio segue sendo monitorado e recebendo reparos localizados no revestimento asfáltico.

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