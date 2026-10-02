Viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, pode ser demolido

Interditado há 45 dias, o viaduto localizado no km 15 da BR 259, em João Neiva, ainda não tem uma solução técnica definida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O órgão informou que segue avaliando alternativas para a estrutura e admite, entre as possibilidades, a demolição.





Em nota, o Dnit informou que as avaliações técnicas continuam e que a demolição poderá ocorrer caso seja confirmada como necessária.





"Caso seja confirmada a necessidade de demolição da estrutura, os procedimentos para essa intervenção poderão ser iniciados em breve. Neste momento, portanto, ainda não há uma data definitiva para a conclusão da recuperação e a plena liberação do viaduto, uma vez que essa definição depende da conclusão das avaliações e da confirmação da solução técnica", diz trecho do comunicado.





O viaduto, localizado sobre o Córrego Treviso Grande, foi interditado em 18 de agosto, após avaliações do DNIT identificarem uma falha estrutural. Segundo o órgão, a medida é preventiva e tem o objetivo de preservar a segurança dos usuários e equipes que circulam no local.





Com a interdição, inicialmente, motoristas precisaram usar rotas alternativas sugeridas pelo DNIT, que acrescentavam até 74 quilômetros aos deslocamentos. Dez dias depois, foi liberado o tráfego em um desvio provisório construído ao lado do viaduto, que restabeleceu a circulação de veículos entre os quilômetros 0 e 106 da BR 259.