5º dia útil de outubro será no dia 6; veja como é o calendário do pagamento

O quinto dia útil de outubro de 2026 será na próxima terça-feira (6). A data corresponde ao prazo máximo para o pagamento dos salários referentes ao mês de setembro para trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).





A regra está prevista no artigo 459 da CLT, a qual determina que, quando o pagamento é estipulado por mês, o salário deve ser pago, no máximo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Na contagem específica para o pagamento de salários, o sábado também é considerado dia útil. Já domingos e feriados ficam fora da contagem.