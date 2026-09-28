Unidade Móvel do Senac-ES tem 830 vagas em ações de qualificação em Aracruz

A Unidade Móvel de Saúde do Senac-ES está com mais de 830 vagas gratuitas em cursos rápidos, palestras e oficinas para moradores de Aracruz. A iniciativa é realizada em parceria com a prefeitura municipal.





As atividades já começaram e abrangem temas como saúde mental, bem-estar emocional, primeiros socorros, rotina de skincare e saúde da mulher.





As capacitações seguem até 3 de dezembro, com turmas para cursos de limpeza de pele, design de sobrancelhas, depilação egípcia, plástica dos pés, aromaterapia aplicada à massagem, atendimento humanizado, inteligência comportamental, NR-1 e diversos outros temas. Os horários variam conforme a opção escolhida, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite.