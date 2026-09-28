Unidade Móvel do Senac-ES tem 830 vagas em ações de qualificação em Aracruz

A Unidade Móvel de Saúde do Senac-ES está com mais de 830 vagas gratuitas em cursos rápidos, palestras e oficinas para moradores de Aracruz. A iniciativa é realizada em parceria com a prefeitura municipal.
As atividades já começaram e abrangem temas como saúde mental, bem-estar emocional, primeiros socorros, rotina de skincare e saúde da mulher.
As capacitações seguem até 3 de dezembro, com turmas para cursos de limpeza de pele, design de sobrancelhas, depilação egípcia, plástica dos pés, aromaterapia aplicada à massagem, atendimento humanizado, inteligência comportamental, NR-1 e diversos outros temas. Os horários variam conforme a opção escolhida, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite.
A gerente de Educação Profissional do Senac em Aracruz, Elisangela Maria Mulker Bridi, ressalta que é a segunda vez que a Unidade Móvel atende ao município.
“É uma oportunidade de expandir o conhecimento nessa área e qualificar novos profissionais em um ambiente totalmente pensado e preparado para atender às necessidades do mercado. Serão diversas vagas gratuitas, levando qualificação profissional para mais perto das pessoas”, explica.
Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na unidade do Senac em Aracruz (anexa ao Sesc), localizada na Rua Professor Lobo, nº 650, no Centro, ou de forma on-line, por meio de formulário eletrônico.
É necessário ficar atento aos pré-requisitos de cada formação. Outras informações e a lista completa dos cursos podem ser obtidas pelo telefone (27) 99652-4712.
Unidade Móvel de Saúde em Aracruz
Período: 28/09 a 23/11
Inscrições gratuitas: Faça aqui!
Local: Prefeitura de Aracruz, Av. Morobá, 20 - Conj. Moroba, Aracruz - ES
Informações: (27) 99652-4712
Saúde Mental em Foco: Estratégias Práticas para o Equilíbrio Emocional
Data: 29/09/2026
Horário: 08h30 às 10h30
Primeiros Socorros em Saúde Mental: Como Acolher, Agir e Fazer a Diferença
Data: 29/09/2026
Horário: 14h às 18h
Palestra: Desafios e Cuidados na Saúde Mental (Reconhecendo sinais de desgaste emocional e como buscar ajuda)
Data: 30/09/2026
A Importância do Autocuidado com a Rotina do Skincare
Data: 30/09/2026
Horário: 10h às 11h
Primeiros Socorros – Noções e Orientações
Data: 30/09/2026
Horário: 13h às 17h
Além do Rosa: Saúde Física, Mental e Emocional da Mulher no Ambiente Profissional
Data: 01/10/2026
Horário: 08h às 10h
Saúde da Mulher: Bem-Estar e Qualidade de Vida
Data: 01/10/2026
Horário: 10h às 11h
Além do Rosa: Saúde Física, Mental e Emocional da Mulher no Ambiente Profissional
Data: 01/10/2026
Horário: 13h às 15h
Saúde da Mulher: Bem-Estar e Qualidade de Vida
Data: 02/10/2026
Horário: 15h às 16h