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Unidade Móvel do Senac-ES tem 830 vagas em ações de qualificação em Aracruz

As formações já começaram e contam com várias opções com foco em saúde mental, bem-estar emocional, primeiros socorros, rotina de skincare e saúde da mulher

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 15:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 set 2026 às 15:07
Unidade móvel do Senac chega em Aracruz
Unidade móvel do Senac chega em Aracruz Divulgação

A Unidade Móvel de Saúde do Senac-ES está com mais de 830 vagas gratuitas em cursos rápidos, palestras e oficinas para moradores de Aracruz. A iniciativa é realizada em parceria com a prefeitura municipal.


As atividades já começaram e abrangem temas como saúde mental, bem-estar emocional, primeiros socorros, rotina de skincare e saúde da mulher.


As capacitações seguem até 3 de dezembro, com turmas para cursos de limpeza de pele, design de sobrancelhas, depilação egípcia, plástica dos pés, aromaterapia aplicada à massagem, atendimento humanizado, inteligência comportamental, NR-1 e diversos outros temas. Os horários variam conforme a opção escolhida, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite.

A gerente de Educação Profissional do Senac em Aracruz, Elisangela Maria Mulker Bridi, ressalta que é a segunda vez que a Unidade Móvel atende ao município.


“É uma oportunidade de expandir o conhecimento nessa área e qualificar novos profissionais em um ambiente totalmente pensado e preparado para atender às necessidades do mercado. Serão diversas vagas gratuitas, levando qualificação profissional para mais perto das pessoas”, explica.

Como se inscrever

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na unidade do Senac em Aracruz (anexa ao Sesc), localizada na Rua Professor Lobo, nº 650, no Centro, ou de forma on-line, por meio de formulário eletrônico.


É necessário ficar atento aos pré-requisitos de cada formação. Outras informações e a lista completa dos cursos podem ser obtidas pelo telefone (27) 99652-4712.

Serviço

  • Unidade Móvel de Saúde em Aracruz

  • Período: 28/09 a 23/11 

  • Inscrições gratuitas: Faça aqui!

  • Local: Prefeitura de Aracruz, Av. Morobá, 20 - Conj. Moroba, Aracruz - ES

  • Informações: (27) 99652-4712

Confira o cronograma

  • Saúde Mental em Foco: Estratégias Práticas para o Equilíbrio Emocional

  • Data: 29/09/2026

  • Horário: 08h30 às 10h30

  • Primeiros Socorros em Saúde Mental: Como Acolher, Agir e Fazer a Diferença

  • Data: 29/09/2026

  • Horário: 14h às 18h

  • Palestra: Desafios e Cuidados na Saúde Mental (Reconhecendo sinais de desgaste emocional e como buscar ajuda)

  • Data: 30/09/2026

  • A Importância do Autocuidado com a Rotina do Skincare

  • Data: 30/09/2026

  • Horário: 10h às 11h

  • Primeiros Socorros – Noções e Orientações

  • Data: 30/09/2026

  • Horário: 13h às 17h

  • Além do Rosa: Saúde Física, Mental e Emocional da Mulher no Ambiente Profissional

  • Data: 01/10/2026

  • Horário: 08h às 10h

  • Saúde da Mulher: Bem-Estar e Qualidade de Vida

  • Data: 01/10/2026

  • Horário: 10h às 11h

  • Além do Rosa: Saúde Física, Mental e Emocional da Mulher no Ambiente Profissional

  • Data: 01/10/2026

  • Horário: 13h às 15h

  • Saúde da Mulher: Bem-Estar e Qualidade de Vida

  • Data: 02/10/2026

  • Horário: 15h às 16h

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