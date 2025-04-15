Cartão de crédito: saiba como aproveitar os benefícios dos pontos

Uma pesquisa divulgada pela Visa, em março de 2025, denominada “Panorama da Principalidade Financeira na América Latina”, revelou que para 39% dos entrevistados escolhem a sua instituição financeira pela oferta dos benefícios de pontos do cartão de crédito . Mas acumular é só o começo.

Pontos do cartão de crédito podem oferecer salas VIP em aeroportos, resgate de viagens ou transferência de pontos para programas de milhas das companhias aéreas Crédito: Shutterstock

Conhecer e usar seus pontos, usufruindo dos benefícios dos programas de fidelidade é o que realmente pode fazer diferença no seu bolso. E aproveitar seus pontos é mais simples do que você imagina!

Geralmente, os pontos que você ganha ao usar o cartão podem ser trocados por diversos benefícios: desde produtos, como eletrônicos e eletrodomésticos, até desconto no pagamento de contas e cashbacks.

Mas as possibilidades vão além: muitos cartões oferecem acesso a salas VIP em aeroportos, além da possibilidade resgate de viagens ou de transferir seus pontos para programas de milhas das companhias aéreas.

Como saber se o meu cartão possui um programa de fidelidade?

Consulte o site ou aplicativo oficial do seu banco ou cartão de crédito para verificar se ele possui um programa de fidelidade e qual é a pontuação oferecida. Conheça as regras do programa e entenda os mecanismos de acúmulo para saber como e quando você ganha pontos. Verifique se o programa possui parcerias com outras empresas que podem oferecer acúmulo acelerado ou condições especiais de resgate.

Estratégias para acumular e resgatar pontos

Priorize o uso do cartão que oferece o melhor programa de fidelidade para suas despesas habituais. Monitore promoções de transferência bonificada de pontos do cartão para programas de milhas aéreas, que podem multiplicar seu saldo. Navegue pelas opções de resgate e compare o valor dos produtos e serviços em pontos e em reais para fazer as melhores escolhas.

Principais pontos de atenção ao usar os pontos do seu cartão

Não caia na tentação de comprar mais para acumular pontos, pois isso pode levar a gastos desnecessários e até mesmo ao endividamento. Atenção à validade dos pontos, que podem expirar se não forem utilizados dentro de um determinado prazo. Fique de olho no aplicativo do seu banco para não deixar seus pontos expirarem.