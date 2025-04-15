Cartão de crédito: saiba como aproveitar os benefícios dos pontos

Uma pesquisa divulgada pela Visa, em março de 2025, denominada “Panorama da Principalidade Financeira na América Latina”, revelou que para 39% dos entrevistados escolhem a sua instituição financeira pela oferta dos benefícios de pontos do cartão de crédito
. Mas acumular é só o começo.
Conhecer e usar seus pontos, usufruindo dos benefícios dos programas de fidelidade é o que realmente pode fazer diferença no seu bolso. E aproveitar seus pontos é mais simples do que você imagina!
Geralmente, os pontos que você ganha ao usar o cartão podem ser trocados por diversos benefícios: desde produtos, como eletrônicos e eletrodomésticos, até desconto no pagamento de contas e cashbacks.
Mas as possibilidades vão além: muitos cartões oferecem acesso a salas VIP em aeroportos, além da possibilidade resgate de viagens ou de transferir seus pontos para programas de milhas das companhias aéreas.
Como saber se o meu cartão possui um programa de fidelidade?
Estratégias para acumular e resgatar pontos
Principais pontos de atenção ao usar os pontos do seu cartão
Os programas de fidelidade são ferramentas poderosas para economizar e obter vantagens extras, desde que utilizados com inteligência e estratégia. Explore as opções, planeje seus gastos e desfrute dos benefícios que o seu cartão de crédito pode oferecer, sem comprometer sua saúde financeira!