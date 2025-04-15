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Gasto vira vantagem

Cartão de crédito: saiba como aproveitar os benefícios dos pontos

Tudo o que você precisa saber para usufruir do programa de fidelidade do seu cartão de crédito e garantir vantagens para o seu bolso

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 08:27

Públicado em 

15 abr 2025 às 08:27
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Seus gastos do dia a dia podem se transformar em benefícios como viagens e descontos através dos programas de fidelidade e, para aproveitar essa oportunidade, o conhecimento é fundamental.
Uma pesquisa divulgada pela Visa, em março de 2025, denominada “Panorama da Principalidade Financeira na América Latina”, revelou que para 39% dos entrevistados escolhem a sua instituição financeira pela oferta dos benefícios de pontos do cartão de crédito. Mas acumular é só o começo.
Pontos do cartão de crédito podem oferecer salas VIP em aeroportos, resgate de viagens ou transferência de pontos para programas de milhas das companhias aéreas
Pontos do cartão de crédito podem oferecer salas VIP em aeroportos, resgate de viagens ou transferência de pontos para programas de milhas das companhias aéreas Crédito: Shutterstock
Conhecer e usar seus pontos, usufruindo dos benefícios dos programas de fidelidade é o que realmente pode fazer diferença no seu bolso. E aproveitar seus pontos é mais simples do que você imagina!
Geralmente, os pontos que você ganha ao usar o cartão podem ser trocados por diversos benefícios: desde produtos, como eletrônicos e eletrodomésticos, até desconto no pagamento de contas e cashbacks.

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Mas as possibilidades vão além: muitos cartões oferecem acesso a salas VIP em aeroportos, além da possibilidade resgate de viagens ou de transferir seus pontos para programas de milhas das companhias aéreas.
Como saber se o meu cartão possui um programa de fidelidade?
  1. Consulte o site ou aplicativo oficial do seu banco ou cartão de crédito para verificar se ele possui um programa de fidelidade e qual é a pontuação oferecida. 
  2. Conheça as regras do programa e entenda os mecanismos de acúmulo para saber como e quando você ganha pontos. 
  3. Verifique se o programa possui parcerias com outras empresas que podem oferecer acúmulo acelerado ou condições especiais de resgate.
Estratégias para acumular e resgatar pontos
  1. Priorize o uso do cartão que oferece o melhor programa de fidelidade para suas despesas habituais. 
  2. Monitore promoções de transferência bonificada de pontos do cartão para programas de milhas aéreas, que podem multiplicar seu saldo. 
  3. Navegue pelas opções de resgate e compare o valor dos produtos e serviços em pontos e em reais para fazer as melhores escolhas.
Principais pontos de atenção ao usar os pontos do seu cartão
  1. Não caia na tentação de comprar mais para acumular pontos, pois isso pode levar a gastos desnecessários e até mesmo ao endividamento. 
  2. Atenção à validade dos pontos, que podem expirar se não forem utilizados dentro de um determinado prazo. Fique de olho no aplicativo do seu banco para não deixar seus pontos expirarem.
Os programas de fidelidade são ferramentas poderosas para economizar e obter vantagens extras, desde que utilizados com inteligência e estratégia. Explore as opções, planeje seus gastos e desfrute dos benefícios que o seu cartão de crédito pode oferecer, sem comprometer sua saúde financeira!

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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