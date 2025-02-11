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Educação financeira

Volta às aulas: pais são aliados para ensinar crianças sobre dinheiro

Assunto deve ser algo natural e é essencial para que filhos se tornem adultos conscientes financeiramente

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 08:15

Públicado em 

11 fev 2025 às 08:15
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Com a volta às aulas, muitos pais e educadores se voltam para um tema que vai além dos livros e cadernos: a educação financeira. Ensinar as crianças sobre o dinheiro desde cedo é fundamental para formar adultos responsáveis e conscientes sobre suas finanças.
Por que ensinar educação financeira na infância?
A educação financeira já pode começar na infância, entre 4 e 5 anos de idade, quando as crianças começam a desenvolver noções de valor e troca.
Mãe ensina filho a guardar dinheiro: especialista diz que lição prepara filhos para um futuro financeiro mais seguro e tranquilo Crédito: Shutterstock
Ensinar sobre dinheiro desde cedo ajuda as crianças a:
  • Entender o valor do dinheiro: ao aprender como o dinheiro é ganho e como pode ser usado, a criança entende que ele é um recurso limitado e que exige escolhas.
  • Aprender a poupar: a criança aprende a importância de guardar parte do dinheiro para realizar seus sonhos e objetivos, desenvolvendo a disciplina e a paciência.
  • Fazer escolhas conscientes: ao entender como o dinheiro funciona, a criança aprende a comparar preços, avaliar necessidades e tomar decisões de compra mais conscientes.
  • Evitar o consumismo: a educação financeira ajuda a criança a entender que a felicidade não está ligada ao consumo excessivo, evitando que ela se torne um adulto consumista e endividado.
  • Lidar com imprevistos: ao aprender a poupar, a criança entende a importância de ter uma reserva para lidar com imprevistos.
Como ensinar educação financeira para crianças?
Ensinar educação financeira para as crianças não precisa ser complicado. A volta às aulas, por exemplo, é uma ótima oportunidade para abordar o tema. Você pode conversar sobre o material escolar, uniformes, o lanche e a mesada, mostrando como o dinheiro é usado em diversas situações do dia a dia.
No contexto do material escolar e livros, realizar compras coletivas ou reutilizar materiais disponíveis do ano anterior podem ser uma boa opção, além de contribuir para a sustentabilidade do meio ambiente. Além disso, vender uniformes que estejam em bom estado de uso por preços mais acessíveis também deve ser considerado. Com esse dinheiro, você pode comprar peças novas ou usadas, de outros pais de alunos que também estejam desapegando.
Conheça outras dicas que podem contribuir para que a criança absorva os conceitos naturalmente:
  • Incentive a criança a poupar: dê um cofrinho para a criança e ajude-a a definir metas de poupança, como comprar um brinquedo ou fazer uma viagem.
  • Converse sobre dinheiro: inclua o tema “dinheiro” nas brincadeiras e explique sobre a importância de fazer escolhas conscientes. Converse sobre a mesada, como ela pode ser usada para realizar sonhos e como planejar os gastos para que o dinheiro dure até o final do mês.
  • Use jogos e brincadeiras: o uso de ferramentas lúdicas pode ajudar a criança a aprender sobre dinheiro de forma divertida. Brinquedos como uma caixa registradora e notas de dinheiro fictícias, simulando um supermercado ou uma loja pode ser uma ótima oportunidade de aprendizado.
  • Seja um bom exemplo: as crianças aprendem muito observando o comportamento dos adultos. Seja um bom exemplo de educação financeira para seus filhos.
Ao ensinar sobre dinheiro desde cedo, você estará preparando seus filhos para um futuro financeiro mais seguro e tranquilo, permitindo que eles realizem seus sonhos e conquistem seus objetivos com responsabilidade e autonomia.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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