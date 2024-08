Educação financeira é para todos: que tal investir no seu aprendizado?

Com o estresse da vida moderna, a tendência é sofrermos cada vez mais de lapsos de memória, os chamados pequenos esquecimentos e, com isso, aumentarmos o estresse. Então, investir no aprendizado, em suas diversas formas, além de estimular e desafiar o cérebro, abre caminhos de forma a ampliar seu potencial de escolhas.



O segundo ponto é que o que você aprende ninguém tira de você, e isso no mundo de hoje "não tem preço!".

aprendizado, finanças, orçamento, dinheiro, investimentos, economia, . Crédito: Shutterstock

O cérebro humano possui uma enorme capacidade para ser explorado, porém não extraímos nem 10%. Há estudos que comprovam que muitos brasileiros não conseguem acessar nem 1% de seu potencial de inteligência. Nós temos um potencial de ser 100%, mas, dependendo do nosso esforço e vontade, somos só 1, 10 ou 50%. Não adianta medirmos nosso Q.I., sabermos que temos inteligência (massa cinzenta), se nem nos esforçamos em ler e interpretar um título de uma notícia no jornal. A inteligência não brota! Ela tem que ser acessada, arrancada... Educar significa tudo isso e muito mais.

É do conhecimento de muitos que o cérebro é um mar vasto a ser navegado, porém poucos (cientistas, empresas, professores...) sabem que a educação está no centro dessa nossa capacidade de explorar o cérebro e que, para isso, é necessário muito mais do que informação cotidiana. Estudos recentes comprovam que o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas está diretamente ligado à educação. A capacidade interior e a capacidade adquirida vêm à tona com o processo educacional.

A eterna ciranda do aprender, ensinar, ensinar, aprender... assegura a explosão, o "Big Bang" do potencial de cada um de nós. Educar não é dar a informação, fazer que essa educação seja fixada e depois extraí-la através de testes e provas, mas é ensinar os múltiplos caminhos possíveis para que cada um, com seu talento e aptidão natural e individual, escolha o melhor caminho de modo que a informação seja só um meio para novas atitudes, soluções, conceitos e ideias.

Um professor de matemática ensina o que são os algarismos, como fazer operações, pode até ensinar macetes para a resolução de um problema. O caminho a ser escolhido pelo aluno vai depender da educação eficaz. Muitos cientistas, músicos, arquitetos, engenheiros, economistas, administradores, contadores, empresários, entre outros talentos, deixam de ser revelados porque o adulto de hoje foi uma criança frustrada com a matemática no passado.

Quando deixamos os potenciais serem aflorados naturalmente e mostramos a importância da matemática para cada profissão (até para donas de casa) de forma diferente, mostramos os diversos caminhos que a matemática abre e deixamos o potencial humano de cada um escolher o melhor para si.

Citei o exemplo da matemática, mas isso se aplica a todas as matérias e conhecimentos, inclusive no que diz respeito à educação financeira. Aprenda, ensine e aprenda mais, pois sua capacidade financeira será acentuada a cada assunto aflorado.

Tudo que aprender sobre finanças, fale em voz alta para você mesmo, ensine a alguém, compartilhe. O ensino se enraíza a cada ciclo de aprender e ensinar.

Boa sorte na sua jornada do conhecimento!!!

