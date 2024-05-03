O que é liberdade financeira e como conquistar a sua

Muitos pensam que ter liberdade financeira é poder gastar infinitamente, ter o estilo de vida que desejar, sem precisar se preocupar com o dinheiro. Alguns, ainda, pensam que é fazer escolhas pensando somente na sua vontade e nas suas necessidades e não em quanto vai custar.

Existe um caminho para a liberdade financeira, que é alcançável a todos. E é simples e muito difundido: reduzir os gastos e mantê-los com uma constância que evite surpresas. Ao mesmo tempo, alimentar os investimentos com frequência, aplicar os rendimentos, dividendos e juros sobre capital próprio; o que gera aumento exponecial nos investimentos.

Você não precisa ter muito dinheiro para começar a trilhar a sua liberdade financeira; faça o dinheiro trabalhar para você Crédito: Divulgação

Não se iluda com gastos infinitos, o dinheiro é um recurso escasso. Os economistas estão a todo tempo gerenciando a escassez e mitigando os efeitos do aumento de demanda por bens, produtos, serviços e, pelo próprio dinheiro.

Suponha que você tenha uma fazenda e que, em sua terra, houvesse uma fonte inesgotável de petróleo. A extração deliberada traria consequências ambientais, alteração em todo o mercado sobre o excesso de oferta. O que poderia gerar conflitos, guerras... Por isso, há órgãos internacionais que gerenciam esse mercado, como tantos outros. De infinito, só há o desejo dos seres humanos de tudo possuir.

Você não precisa ter muito dinheiro para começar a trilhar a sua liberdade financeira. Faça o dinheiro trabalhar para você com investimentos inteligentes, alcancáveis e constantes. Você pode ter rendas de aluguéis, rendas extras, um segundo emprego. Deixe a mente voar! Quais seus talentos? Lembro da minha professora de violão. Era formada em Direito, passou em um concurso, mas amava a música. Ela dava aula particulares de violão com maior amor e carinho. Sua família toda era de músicos e, junto com seus pais e seus irmãos, tocava em casamentos, festas de empresas, igrejas e formaturas. Para eles. não era desgastante porque amavam ser músicos.

O mapa da liberdade financeira é conhecer seus gastos, mantê-los sob controle, gerar ganhos primários com o salário e ganhos secundários com investimentos e outras atividades com as quais possua talento natural ou talento desenvolvido.

Vou reforçar e dar um exemplo pessoal. Sempre fui ágil em digitar e gostava de português. Com 12 anos, já ganhava dinheiro digitando trabalhos para outras pessoas, digitando monografias e currículos. Enquanto lia os materiais, ainda aprendia mais e ganhava mais ao sugerir mudanças. Dava aulas particulares de inglês e de matemática. Desde nova, vendia bijuterias e cosméticos. Aprendi a fazer maquiagem e fiz disso uma renda.

Alimentava talentos secundários sem perder o foco do principal: estudar muito e sempre, passar na escola técnica federal, passar na universidade federal, fazer inglês, praticar atividade física e nunca parar de ler. Não perdia o foco. Quando entrei no mercado formal aos 18 anos, sabia, desde cedo, que o meu foco era continuar mantendo os gastos baixos.

Tempo é escolha. Prioridade é escolha. Conhecimento é escolha. O tempo é finito.

Manter minhas escolhas ilimitadas já era liberdade financeira. Nunca dependi de emprego formal. Amo tê-lo, mas ele não limita minha felicidade. Ter a liberdade de sair de uma empresa na hora que quiser é libertador. A verdadeira liberdade financeira consiste em não ser escravo de um lugar, de um trabalho e de uma profissão para sempre. É poder priorizar a família, a saúde e a sua fé quando necessário. O trabalho é uma das principais bases para a dignidade humana, mas não pode custar sua vida como alguns empregos. Trabalhar sempre, ser empregado às vezes. O mundo é grande e há espaço para muitos talentos.