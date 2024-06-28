Sem tabu: a importância de planejar a sucessão patrimonial em vida

Falar de velhice e de morte é difícil e, muitas vezes, constrangedor. Existe um medo natural dos avós e dos pais de deixarem seus filhos mimados e fracos para enfrentar a vida. Há, ainda, os que dizem: "Os herdeiros que se virem, já estarei morto!"

Dessa forma, a ferramenta serve ao operário; não o contrário. Ela será boa para você. O planejador financeiro, o assessor de investimentos e o consultor são treinados e cobrados para achar a ferramenta que melhor permitirá, a você, gerir o seu futuro e de todas as demais gerações de sua família.

Um dos mitos é acreditar que inventário seja apenas para pessoas ricas Crédito: Shutterstock

Contudo, para criar a melhor ferramenta, nós da área financeira, precisamos ter acesso a todos os seus medos e desejos, para equilibrarmos esses dois polos e montarmos a ferramenta, o planejamento sucessório, de acordo com o seu propósito.

Eu, Carol Campos, já passei por um processo de inventário e afirmo que as dores de cabeça são fortes, longas e de difícil tratamento. Não desejo que nenhum de vocês sofra 1% do que minha mãe, viúva, e seus filhos passaram — no caso, meu irmão e eu.

O inventário é um procedimento legal que precisa ser iniciado em até 60 dias depois que uma pessoa morre. Nesse processo, são identificados o patrimônio da pessoa falecida para a transmissão aos herdeiros necessários. O processo é burocrático e doloroso, pois a família, mesmo convivendo com o luto, não pode demorar para atuar: caso contrário, ela mesma pode ser penalizada com multa por atraso.

Eu aprendi uma lição valiosa: se a pessoa falecida não deixar seu patrimônio em ordem ainda em vida, familiares/herdeiros terão muito trabalho na regularização. Mesmo sem dívidas, como foi nosso caso.

Uma forma de evitar esse difícil caminho para a família é pensar na sucessão patrimonial ainda em vida. Certamente, os herdeiros vão agradecer se isso for feito. A sucessão patrimonial em vida diminui a burocracia, a carga tributária e os custos envolvidos no processo de inventário, que podem ser de até 20% dos bens a serem recebidos pelos herdeiros.

E quais são as ferramentas específicas? Os produtos financeiros são os mais diversos. Não cabe aqui a recomendação, visto que cada cliente é único. O importante é saber que, a começar por um Plano de Previdência Aberto até uma holding familiar, há diversas opções; e tudo dentro da lei.

Como educadora financeira e colunista de finanças, garanto que o processo não diz respeito apenas ao dinheiro, bens e trâmites legais; ele é educacional. É preciso educar filhos, netos e sobrinhos. É lamentável quando o arrimo da família aprende, investe e faz o planejamento financeiro e sucessório com esplendor e os herdeiros perdem tudo após tomarem posse. Muitos não são capazes de manter o que receberam, sequer multiplicar.

É preciso abordar esse tema sempre. Hoje, pode não ser relevante do seu ponto de vista, mas é inescapável falar sobre ele um dia. É preciso falar de efeitos. Em outras palavras: como preservar seu patrimônio de forma que ele seja repassado aos seus herdeiros da forma menos burocrática, onerosa e litigiosa possível. É como fazer isso tanto para os endinheirados, como para os endividados. Herda-se o bônus, bem como o ônus.

Diante de todo o exposto, comece hoje, nem que seja rascunhando o que tem:

Onde estão seus bens? Estão imobilizados? Investidos em bancos e/ou corretoras?

Tenho um bom relacionamento com o gerente da minha conta?

Conheço bem meu assessor de investimento? Posso unificar em uma única instituição?

Quem são as pessoas de confiança na minha família com quem posso dialogar sobre assunto?

E quanto aos bens imateriais? Qual é o meu legado? Como posso preservar a minha memória e a da minha família?

Quem são meus herdeiros legais?

Quero deixar algo para um não herdeiro legal? Como fazer?

Responda com carinho e com cuidado todas essas perguntas e, naturalmente, outras surgirão. Esvazie seu cérebro e deixe em um lugar onde alguém de confiança possa encontrar em caso de emergência. Só de analisar o panorama, sua mente entrará em modo "organizado" e estará em paz.