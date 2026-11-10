Novas regras do vale-alimentação e refeição: o que muda para o seu bolso?

Se você recebe vale-refeição (VR) ou vale-alimentação (VA), é provável que priorize os locais que aceitam seu cartão para almoçar ou para fazer as compras do mês. Essa dinâmica, que sempre limitou as escolhas do trabalhador, acaba de ganhar um novo capítulo.





No último sábado (7), entrou em vigor a etapa final das novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que conclui um pacote de medidas que também limitou as taxas cobradas dos comerciantes e encurtou o prazo de repasse das vendas.





Nesta última etapa, cartões de VR e VA de empresas como Alelo, Ticket, VR Benefícios, Pluxee, Flash e Swile deverão funcionar em diferentes redes de pagamento, sem depender exclusivamente dos estabelecimentos credenciados por cada operadora, o que é denominado tecnicamente como interoperabilidade.