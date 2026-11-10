Pai do atacante Rony, do Santos, é assassinado no interior do Pará

Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, foi morto na tarde de segunda-feira (9), no município de Terra Alta, no nordeste do Pará. Pai do atacante Rony, do Santos, ele foi atingido por golpes de faca na região do pescoço. Chegou a ser socorrido por uma equipe de saúde e encaminhado a um posto médico, porém não resistiu ao ferimento.

Segundo informações da Polícia Militar do Pará, a responsável pelo ataque foi uma mulher, detida em flagrante com a arma do crime, uma faca de cerca de 20 centímetros, e encaminhada à Depol (Delegacia de Polícia Civil). A identidade dela e seu vínculo com Marigerson não foram confirmados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o incidente ocorreu por volta das 15h30, na rua Petrolino Bentes, no Bairro Novo. Rony lamentou a morte do pai em suas redes sociais e foi liberado pelo Santos para viajar ao Pará. Ele embarcou no avião de Neymar, seu companheiro de equipe, e lhe agradeceu pela ajuda.

"Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai. Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar essa difícil caminhada", publicou o atacante.

"Quero expressar minha gratidão ao Santos Futebol Clube, à comissão técnica, especialmente ao professor Cuca, e a todos que demonstraram carinho, compreensão e solidariedade desde que receberam a notícia. Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento", acrescentou.

Também se pronunciou por meio de nota o Santos. O clube manifestou apoio a Rony.

"O Santos Futebol Clube se solidariza com o atleta Rony e toda sua família neste momento de dor decorrente da morte de seu pai. O jogador foi liberado na tarde desta segunda-feira para estar com seus familiares. O clube lamenta profundamente o ocorrido e se colocou à disposição para prestar qualquer auxílio", diz o texto.

Confira o texto publicado por Rony

"Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai.

Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar essa difícil caminhada.

Quero expressar minha gratidão ao Santos Futebol Clube, à comissão técnica, especialmente ao professor Cuca, e a todos que demonstraram carinho, compreensão e solidariedade desde que receberam a notícia.

Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família.

Obrigado também a todos os amigos, familiares e pessoas que estão se manifestando em oração e oferecendo apoio a mim e à minha família.

Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente.

Sigo firmado na fé, porque sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis.

'O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.' (Salmos 34:18)