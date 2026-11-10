ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Entenda

Casos de Covid-19 estão em alta no ES; especialista explica aumento

Tendência de crescimento acompanha cenário nacional e pode estar relacionada à queda da imunidade, circulação de nova variante e mudanças de comportamento

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 08:46

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 nov 2026 às 08:46
Vacinação contra a Covid-19 é uma medida de proteção Cottonbro/Pexels

A alta na circulação do coronavírus tem acendido um alerta para a saúde pública no Espírito Santo. O Estado está entre as 19 unidades da Federação que registram aumento de casos de Covid-19 nas últimas seis semanas, em um cenário que envolve desde crianças até idosos, segundo dados do Ministério da Saúde.


No Espírito Santo, foram registrados 2.073 novos casos de Síndrome Gripal (SG) por Covid-19 e 15 mortes entre os casos notificados até a semana epidemiológica 43, encerrada em 31 de outubro, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A maior concentração ocorreu entre adultos de 18 e 59 anos, seguido por idosos (60 anos ou mais). A secretaria destacou que também foram registrados casos em crianças, evidenciando a circulação do vírus em todas as faixas etárias. 


Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a infectologista Ana Carolina D'Ettorres explicou que o que chama a atenção é a tendência de crescimento dos infectados. Segundo a profissional, a positividade dos testes para Covid-19 passou de 8% a 9% para cerca de 24% nas últimas semanas.


Conforme a especialista, o aumento é resultado de uma combinação de fatores. Entre eles estão a redução da proteção imunológica ao longo do tempo após a vacinação, a circulação de uma nova variante do coronavírus e mudanças de comportamento da população.

Após a vacinação, existe uma queda da efetividade depois de seis meses. A tendência é que os anticorpos diminuam. Existe também uma nova variante circulando, que pode estar justificando esse aumento

An Carolina D'Ettorres Infectologista

A infectologista também destacou que as mudanças climáticas influenciam o comportamento das pessoas e podem favorecer a transmissão do vírus. Em períodos de calor intenso, por exemplo, é comum manter ambientes fechados com ar-condicionado ligado. Quando as temperaturas caem, a tendência também é permanecer em locais com pouca ventilação.


"Esse conjunto de fatores leva a esse aumento", afirmou.

Como se prevenir? 
Infectologista Ana Carolina D'Ettorres
Infectologista Ana Carolina D'Ettorres Fernando Estevão

Diante do aumento dos casos, a infectologista reforça a importância de verificar se a vacinação está em dia e adotar medidas para reduzir a transmissão do vírus.


Entre as recomendações estão a higienização frequente das mãos, a testagem em caso de sintomas respiratórios e o uso de máscara por pessoas com sinais de resfriado, mesmo quando ainda não há confirmação de Covid-19.


A vacinação também exige atenção. Segundo Ana Carolina, alguns grupos precisam receber doses de reforço a cada seis meses, como imunossuprimidos, idosos com mais de 60 anos e crianças. Já profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas têm recomendação de vacinação anual, independentemente da quantidade de doses recebidas anteriormente.


"Para quem não faz parte desses grupos, não existe uma campanha como a da gripe, porém, como a Covid não respeita essa sazonalidade, procure a unidade de saúde com seu cartão de vacina e procure essa orientação", destacou. 


A Sesa orienta que pessoas com sintomas leves, como coriza, tosse, dor de garganta e febre baixa, procurem inicialmente uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Em caso de sinais de agravamento, como dificuldade para respirar, dor no peito, febre alta persistente ou piora do estado geral, a recomendação é buscar atendimento de urgência e emergência.

Veja Também 

Cirurgia de transplante

ES supera meta de 135 mil cirurgias eletivas antes do fim de 2026

Homem no médico

Novembro Azul: PSA alterado significa câncer de próstata? Entenda

Mpox

ES registra seis casos de mpox em uma semana e chega a 17 em 2026

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 Vacinas contra a Covid-19 Vacinação Contra A Covid-19 SESA Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Harry Kane
FIFPro divulga seleção do ano sem Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro
Flaco López, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Fluminense FC, durante partida válida pela semi final, ida, da Conmebol Libertadores, no Estádio Maracanã
Cruzeiro e mais 8: os clubes beneficiados pelo Palmeiras após vaga na final da Copa do Brasil
Rony ao lado de seu pai
Pai do atacante Rony, do Santos, é assassinado no interior do Pará

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.