Casos de Covid-19 estão em alta no ES; especialista explica aumento

A alta na circulação do coronavírus tem acendido um alerta para a saúde pública no Espírito Santo. O Estado está entre as 19 unidades da Federação que registram aumento de casos de Covid-19 nas últimas seis semanas, em um cenário que envolve desde crianças até idosos, segundo dados do Ministério da Saúde.
No Espírito Santo, foram registrados 2.073 novos casos de Síndrome Gripal (SG) por Covid-19 e 15 mortes entre os casos notificados até a semana epidemiológica 43, encerrada em 31 de outubro, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A maior concentração ocorreu entre adultos de 18 e 59 anos, seguido por idosos (60 anos ou mais). A secretaria destacou que também foram registrados casos em crianças, evidenciando a circulação do vírus em todas as faixas etárias.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a infectologista Ana Carolina D'Ettorres explicou que o que chama a atenção é a tendência de crescimento dos infectados. Segundo a profissional, a positividade dos testes para Covid-19 passou de 8% a 9% para cerca de 24% nas últimas semanas.
Conforme a especialista, o aumento é resultado de uma combinação de fatores. Entre eles estão a redução da proteção imunológica ao longo do tempo após a vacinação, a circulação de uma nova variante do coronavírus e mudanças de comportamento da população.
Após a vacinação, existe uma queda da efetividade depois de seis meses. A tendência é que os anticorpos diminuam. Existe também uma nova variante circulando, que pode estar justificando esse aumento
An Carolina D'Ettorres Infectologista
A infectologista também destacou que as mudanças climáticas influenciam o comportamento das pessoas e podem favorecer a transmissão do vírus. Em períodos de calor intenso, por exemplo, é comum manter ambientes fechados com ar-condicionado ligado. Quando as temperaturas caem, a tendência também é permanecer em locais com pouca ventilação.
"Esse conjunto de fatores leva a esse aumento", afirmou.
Diante do aumento dos casos, a infectologista reforça a importância de verificar se a vacinação está em dia e adotar medidas para reduzir a transmissão do vírus.
Entre as recomendações estão a higienização frequente das mãos, a testagem em caso de sintomas respiratórios e o uso de máscara por pessoas com sinais de resfriado, mesmo quando ainda não há confirmação de Covid-19.
A vacinação também exige atenção. Segundo Ana Carolina, alguns grupos precisam receber doses de reforço a cada seis meses, como imunossuprimidos, idosos com mais de 60 anos e crianças. Já profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas têm recomendação de vacinação anual, independentemente da quantidade de doses recebidas anteriormente.
"Para quem não faz parte desses grupos, não existe uma campanha como a da gripe, porém, como a Covid não respeita essa sazonalidade, procure a unidade de saúde com seu cartão de vacina e procure essa orientação", destacou.
A Sesa orienta que pessoas com sintomas leves, como coriza, tosse, dor de garganta e febre baixa, procurem inicialmente uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Em caso de sinais de agravamento, como dificuldade para respirar, dor no peito, febre alta persistente ou piora do estado geral, a recomendação é buscar atendimento de urgência e emergência.