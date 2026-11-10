Casos de Covid-19 estão em alta no ES; especialista explica aumento

A alta na circulação do coronavírus tem acendido um alerta para a saúde pública no Espírito Santo. O Estado está entre as 19 unidades da Federação que registram aumento de casos de Covid-19 nas últimas seis semanas, em um cenário que envolve desde crianças até idosos, segundo dados do Ministério da Saúde.





No Espírito Santo, foram registrados 2.073 novos casos de Síndrome Gripal (SG) por Covid-19 e 15 mortes entre os casos notificados até a semana epidemiológica 43, encerrada em 31 de outubro, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A maior concentração ocorreu entre adultos de 18 e 59 anos, seguido por idosos (60 anos ou mais). A secretaria destacou que também foram registrados casos em crianças, evidenciando a circulação do vírus em todas as faixas etárias.





Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a infectologista Ana Carolina D'Ettorres explicou que o que chama a atenção é a tendência de crescimento dos infectados. Segundo a profissional, a positividade dos testes para Covid-19 passou de 8% a 9% para cerca de 24% nas últimas semanas.





Conforme a especialista, o aumento é resultado de uma combinação de fatores. Entre eles estão a redução da proteção imunológica ao longo do tempo após a vacinação, a circulação de uma nova variante do coronavírus e mudanças de comportamento da população.