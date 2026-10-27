ES supera meta de 135 mil cirurgias eletivas antes do fim de 2026

O Espírito Santo ultrapassou a meta de 135 mil cirurgias eletivas previstas para 2026, faltando mais de dois meses para o fim do ano. Até esta terça-feira (27), foram realizados 138.349 procedimentos pelo Programa Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número representa uma média de aproximadamente 461 cirurgias por dia.





O programa contempla procedimentos que podem ser agendados previamente, realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As cirurgias são feitas em 35 unidades hospitalares distribuídas por todas as regiões do Estado, incluindo hospitais da rede própria da Sesa e instituições contratualizadas.





Entre as especialidades com maior número de cirurgias realizadas estão:



