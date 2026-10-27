AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Saúde
  • ES supera meta de 135 mil cirurgias eletivas antes do fim de 2026
Saúde

ES supera meta de 135 mil cirurgias eletivas antes do fim de 2026

Segundo a Sesa, mais de 138 mil procedimentos foram realizados pelo SUS até esta terça-feira (27); oftalmologia lidera a lista de especialidades

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 20:28

Robertha Araújo

Robertha Araújo

Publicado em 

27 out 2026 às 20:28
Cirurgia de transplante
Cirurgia de transplante Arquivo

O Espírito Santo ultrapassou a meta de 135 mil cirurgias eletivas previstas para 2026, faltando mais de dois meses para o fim do ano. Até esta terça-feira (27), foram realizados 138.349 procedimentos pelo Programa Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número representa uma média de aproximadamente 461 cirurgias por dia.


O programa contempla procedimentos que podem ser agendados previamente, realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As cirurgias são feitas em 35 unidades hospitalares distribuídas por todas as regiões do Estado, incluindo hospitais da rede própria da Sesa e instituições contratualizadas.


Entre as especialidades com maior número de cirurgias realizadas estão:


  • Oftalmologia: 50.585 procedimentos;

  • Cirurgia Geral: 20.721 procedimentos;

  • Ortopedia: 14.172 procedimentos;

  • Urologia: 5.570 procedimentos;

  • Ginecologia: 5.062 procedimentos.

Segundo a Sesa, cada unidade hospitalar participante do programa possui metas de produção a serem cumpridas ao longo do ano.


Apesar de ter superado antecipadamente a meta de 2026, o Estado ainda não atingiu o volume de cirurgias dos dois anos anteriores. Em 2024, foram realizadas mais de 153 mil cirurgias eletivas e, em 2025, o número chegou a 174.616. Para igualar o resultado do ano passado, o programa ainda precisa realizar 36.267 procedimentos até dezembro.


"Superar a meta de 135 mil cirurgias eletivas em 2026, chegando a mais de 138 mil procedimentos realizados, demonstra o compromisso do Governo do Estado em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Esse resultado é fruto do trabalho integrado das equipes e das unidades hospitalares, tanto da rede própria quanto da contratualizada, em todas as regiões do Espírito Santo", disse o secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa.


*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.

Veja Também 

Teste do Pezinho será ampliado no Brasil em 2022

Teste do Pezinho passa a detectar dez doenças no ES; saiba como fazer

São Mateus ganha ônibus para ampliar coleta de sangue

Ônibus vai percorrer 14 cidades do Norte do ES para coletar sangue

Veterinário salva recém-nascida engasgada após pais pedirem ajuda em pet shop, em Vitória

Veterinário salva bebê engasgada dentro de pet shop em Vitória

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Sistema Único de Saúde (SUS) Sistema Único de Saúde Saúde Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Flávio Bolsonaro vai para os EUA após derrota nas eleições: o que acontece agora?
Imagem de destaque
As reações do mundo político à viagem de Flávio Bolsonaro aos EUA
Imagem de destaque
STJ determina retorno de vereador à Câmara da Serra após 13 meses afastado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.