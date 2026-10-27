ES supera meta de 135 mil cirurgias eletivas antes do fim de 2026

O Espírito Santo ultrapassou a meta de 135 mil cirurgias eletivas previstas para 2026, faltando mais de dois meses para o fim do ano. Até esta terça-feira (27), foram realizados 138.349 procedimentos pelo Programa Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número representa uma média de aproximadamente 461 cirurgias por dia.
O programa contempla procedimentos que podem ser agendados previamente, realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As cirurgias são feitas em 35 unidades hospitalares distribuídas por todas as regiões do Estado, incluindo hospitais da rede própria da Sesa e instituições contratualizadas.
Entre as especialidades com maior número de cirurgias realizadas estão:
Oftalmologia: 50.585 procedimentos;
Cirurgia Geral: 20.721 procedimentos;
Ortopedia: 14.172 procedimentos;
Urologia: 5.570 procedimentos;
Ginecologia: 5.062 procedimentos.
Segundo a Sesa, cada unidade hospitalar participante do programa possui metas de produção a serem cumpridas ao longo do ano.
Apesar de ter superado antecipadamente a meta de 2026, o Estado ainda não atingiu o volume de cirurgias dos dois anos anteriores. Em 2024, foram realizadas mais de 153 mil cirurgias eletivas e, em 2025, o número chegou a 174.616. Para igualar o resultado do ano passado, o programa ainda precisa realizar 36.267 procedimentos até dezembro.
"Superar a meta de 135 mil cirurgias eletivas em 2026, chegando a mais de 138 mil procedimentos realizados, demonstra o compromisso do Governo do Estado em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Esse resultado é fruto do trabalho integrado das equipes e das unidades hospitalares, tanto da rede própria quanto da contratualizada, em todas as regiões do Espírito Santo", disse o secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa.
*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.