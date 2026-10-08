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Veterinário salva bebê engasgada dentro de pet shop em Vitória

Recém-nascida chegou ao local sem respirar e voltou a chorar após manobra de desengasgo feita pelo profissional

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2026 às 17:29

Um médico-veterinário socorreu uma bebê recém-nascida que estava engasgada após os pais pedirem ajuda em um pet shop em Vitória. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento (assista acima), divulgadas na quarta-feira (8), registraram o atendimento. O caso aconteceu na última sexta (2).


O vídeo, obtido pelo g1 ES, mostra um casal chegando correndo ao local, por volta das 8h40, com o bebê no colo. Um homem que estava no estabelecimento percebe a situação, pega o criança e tenta realizar uma manobra de desengasgo.


Em seguida, a recepcionista leva a bebê até o consultório onde estava o veterinário Jhony Ewerton. Segundo o profissional, a criança chegou completamente imóvel, sem respirar, enquanto os pais informavam que ela estava engasgada.


"Sou oncologista veterinário e estava em uma internação quando, do nada, a recepcionista veio me chamar dizendo ser uma emergência. Logo pensei que era um cachorro e ela falou que era uma bebê. Pensei: 'Ué, um cachorro filhote?', mas era realmente uma bebê", contou.


Jhony realizou uma manobra de desengasgo, mas a criança não reagiu de imediato. Ele então pediu que acionassem o serviço de emergência.  Pouco depois, a bebê voltou a respirar e começou a chorar. Apesar do alívio, o veterinário orientou os pais a levarem a filha imediatamente ao hospital.


"O pai estava de samba-canção, a mãe estava de pijama. Eles estavam tremendo e super nervosos. Falaram que isso já acontecia há algum tempo, que a bebê tem problemas de refluxo. Ela ficou engasgada com leite durante a amamentação", relembrou.

Veterinário salva recém-nascida engasgada após pais pedirem ajuda em pet shop, em Vitória
Veterinário salva recém-nascida engasgada após pais pedirem ajuda em pet shop, em Vitória Videomonitoramento

*Com informações de Carol Leal, do g1 ES, e Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

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