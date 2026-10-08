Veterinário salva bebê engasgada dentro de pet shop em Vitória

Um médico-veterinário socorreu uma bebê recém-nascida que estava engasgada após os pais pedirem ajuda em um pet shop em Vitória. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento (assista acima), divulgadas na quarta-feira (8), registraram o atendimento. O caso aconteceu na última sexta (2).





O vídeo, obtido pelo g1 ES, mostra um casal chegando correndo ao local, por volta das 8h40, com o bebê no colo. Um homem que estava no estabelecimento percebe a situação, pega o criança e tenta realizar uma manobra de desengasgo.





Em seguida, a recepcionista leva a bebê até o consultório onde estava o veterinário Jhony Ewerton. Segundo o profissional, a criança chegou completamente imóvel, sem respirar, enquanto os pais informavam que ela estava engasgada.





"Sou oncologista veterinário e estava em uma internação quando, do nada, a recepcionista veio me chamar dizendo ser uma emergência. Logo pensei que era um cachorro e ela falou que era uma bebê. Pensei: 'Ué, um cachorro filhote?', mas era realmente uma bebê", contou.



