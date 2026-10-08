Veja como ajudar crianças crespas e cacheadas a construir uma relação positiva com a própria imagem

Nos cabelos com maior grau de curvatura, pentear os fios secos pode aumentar o atrito, favorecer a quebra e alterar a definição natural. Por isso, Claudia Fernandes recomenda que o desembaraço faça parte do momento de lavagem ou finalização. “Uma coisa que costumo reforçar com as famílias é que o cabelo crespo e cacheado não precisa ser tratado com força. Quanto mais delicado for o processo de desembaraçar, melhor será para os fios e também para a experiência da criança.”