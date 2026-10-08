Rede de drogarias terá que reforçar segurança contra assaltos no ES

Uma rede de drogarias terá que reforçar as medidas de segurança para proteger trabalhadores contra assaltos nas unidades do Espírito Santo. A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17) manteve a obrigação de instalar botões de pânico, garantir monitoramento remoto por câmeras, disponibilizar segurança privada e incluir os riscos psicossociais relacionados à violência no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).





A empresa também foi condenada ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos, valor que será destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). As medidas de segurança deverão ser implementadas em até 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 2 mil por estabelecimento e por descumprimeno, limitada a R$ 200 mil.





O processo teve início a partir de uma ação civil pública ajuizada pelo sindicato que representa os farmacêuticos no Espírito Santo. A entidade relatou a ocorrência de assaltos à mão armada e sustentou que os trabalhadores eram expostos a situações de violência e sofrimento psicológico.







Segundo o sindicato, as medidas existentes priorizavam a proteção do patrimônio e não eram suficientes para garantir a integridade física e mental dos funcionários. Entre os pedidos estavam câmeras com monitoramento remoto, botões de pânico, segurança privada, vidros de proteção, cabines blindadas e a inclusão dos riscos relacionados a assaltos no PGR.





A rede de drogarias argumentou que a segurança pública é responsabilidade do Estado e que o comércio farmacêutico não é classificado como atividade de risco acentuado. A empresa afirmou ainda que já mantinha medidas preventivas, como câmeras, rondas externas, treinamentos para situações de risco e apoio psicossocial aos trabalhadores.