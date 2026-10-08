Emergência médica faz voo da Gol com destino a Maceió pousar em Vitória

Uma aeronave que saiu do Rio de Janeiro com destino a Maceió precisou pousar no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (8), por causa de uma emergência médica a bordo. Segundo a Gol, a equipe do aeroporto prestou os primeiros socorros e, após o desembarque do passageiro, o voo G3 2076 seguiu para a capital de Alagoas.





“A companhia reforça que todas as ações referentes ao voo foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da Gol”, reforçou a companhia aérea.





Outros detalhes não foram divulgados.