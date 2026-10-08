Fest Gastronomia 2026 é apresentado em lançamento na Rede Gazeta

A Rede Gazeta recebeu, nesta quarta-feira (07), convidados, parceiros e artistas para o lançamento do Fest Gastronomia 2026, que será realizado de 6 a 8 de novembro, na Arena SV, no Shopping Vitória. O encontro apresentou os principais destaques da programação, que este ano reúne gastronomia, música, entretenimento e atrações para toda a família, com entrada gratuita.





Durante o lançamento, representantes da organização detalharam a estrutura do festival e parte das atrações dos palcos Principal e Gastro. Alguns dos artistas que integram a programação também participaram do encontro, entre eles Nano Vianna, Juliano Nogueira, do Picnic Dogs, Guto, do Duets, e Petrus, do Ubando.





Entre os destaques anunciados estão os shows de Picnic Dogs e Nano Vianna, na sexta-feira (6); Luísa Dutra em homenagem a Rita Lee, Duets, Kessy Borges, Dona Fran e Saulo Simonassi, no sábado (7); e Samba 522, Ubando e André Prando, no domingo (8).





Além da música, o Fest Gastronomia terá restaurantes da Grande Vitória, aulas-show, atividades infantis, DJs e experiências com chefs. A programação também inclui a cerimônia do *Prêmio HZ Gastrô 2026*, marcada para a noite de abertura.





O encontro na Rede Gazeta marcou a contagem regressiva para os três dias de festival, que promete transformar o Shopping Vitória em ponto de encontro para quem gosta de boa comida, música e diversão.