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Renata Rasseli

Fest Gastronomia 2026 é apresentado em lançamento na Rede Gazeta

O evento será realizado de 6 a 8 de novembro, na Arena SV, no Shopping Vitória

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 10:54

Publicado em 

08 out 2026 às 10:54
Renata Rasseli

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Renata Rasseli Renata Rasseli
Tony Tabosa, Guto (Duets), Petrus (Ubando), Bruno Passoni, Nano Vianna, Juliano Nogueira (Picnic Dogs), Marcello Moraes, Bruno Araújo e Milena Ohtsuki
Tony Tabosa, Guto (Duets), Petrus (Ubando), Bruno Passoni, Nano Vianna, Juliano Nogueira (Picnic Dogs), Marcello Moraes, Bruno Araújo e Milena Ohtsuki: no lançamento do Fest Gastronomia 2026, na Rede Gazeta.  Divulgação

A Rede Gazeta recebeu, nesta quarta-feira (07), convidados, parceiros e artistas para o lançamento do Fest Gastronomia 2026, que será realizado de 6 a 8 de novembro, na Arena SV, no Shopping Vitória. O encontro apresentou os principais destaques da programação, que este ano reúne gastronomia, música, entretenimento e atrações para toda a família, com entrada gratuita.


Durante o lançamento, representantes da organização detalharam a estrutura do festival e parte das atrações dos palcos Principal e Gastro. Alguns dos artistas que integram a programação também participaram do encontro, entre eles Nano Vianna, Juliano Nogueira, do Picnic Dogs, Guto, do Duets, e Petrus, do Ubando.


Entre os destaques anunciados estão os shows de Picnic Dogs e Nano Vianna, na sexta-feira (6); Luísa Dutra em homenagem a Rita Lee, Duets, Kessy Borges, Dona Fran e Saulo Simonassi, no sábado (7); e Samba 522, Ubando e André Prando, no domingo (8).


Além da música, o Fest Gastronomia terá restaurantes da Grande Vitória, aulas-show, atividades infantis, DJs e experiências com chefs. A programação também inclui a cerimônia do *Prêmio HZ Gastrô 2026*, marcada para a noite de abertura.


O encontro na Rede Gazeta marcou a contagem regressiva para os três dias de festival, que promete transformar o Shopping Vitória em ponto de encontro para quem gosta de boa comida, música e diversão.

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Fest Gastronomia divulga programação completa com shows e novidades; confira

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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