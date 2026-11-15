ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Polícia Penal faz buscas

Treze presos serram grade e fogem de penitenciária em Viana

Três foram recapturados; buscas continuam neste domingo (15) pelos outros fugitivos

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2026 às 16:00

Treze presos fugiram da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), em Viana, na madrugada deste domingo (15). Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), eles serraram a grade de um dos pavilhões e conseguiram sair da unidade, que abriga presos do regime semiaberto.


A Sejus informou que três fugitivos foram recapturados e que policiais penais faziam buscas na região pelos outros dez. Até a tarde deste domingo, não havia informações atualizadas sobre novas capturas.


De acordo com a secretaria, um dos fugitivos resistiu à ordem de prisão durante uma abordagem e sofreu ferimentos leves após os policiais penais usarem munição de elastômero, conhecida como bala de borracha.


A penitenciária fica no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. As demais forças de segurança do Estado foram avisadas sobre a fuga. Este texto segue em atualização.


*Matéria em atualização

Leia mais:

Treze presos serram grade e fogem de penitenciária em Viana

Bombeiros usam drone e fazem buscas por homem que sumiu em Alegre

Idoso com Alzheimer desaparece após sair de casa em Cariacica

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar Polícia Penal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enem 2026: A Gazeta transmite live com análise completa do 2º dia de provas
Imagem de destaque
O ídolo do judô que está sacudindo a eleição presidencial da França com candidatura surpresa
Ministro da Educação, Leonardo Barchini, apresenta balanço do Enem ao presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin.
Enem 2026: ministro da Educação aponta tentativas de ataque hacker

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.