Treze presos serram grade e fogem de penitenciária em Viana

Treze presos fugiram da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), em Viana, na madrugada deste domingo (15). Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), eles serraram a grade de um dos pavilhões e conseguiram sair da unidade, que abriga presos do regime semiaberto.





A Sejus informou que três fugitivos foram recapturados e que policiais penais faziam buscas na região pelos outros dez. Até a tarde deste domingo, não havia informações atualizadas sobre novas capturas.





De acordo com a secretaria, um dos fugitivos resistiu à ordem de prisão durante uma abordagem e sofreu ferimentos leves após os policiais penais usarem munição de elastômero, conhecida como bala de borracha.





A penitenciária fica no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. As demais forças de segurança do Estado foram avisadas sobre a fuga. Este texto segue em atualização.





*Matéria em atualização