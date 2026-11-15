ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Desaparecido

Bombeiros usam drone e fazem buscas por homem que sumiu em Alegre

Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, está desaparecido desde o dia 5 de novembro, quando saiu da casa da irmã

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 14:17

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

15 nov 2026 às 14:17
Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, está desaparecido desde a madrugada de quinta-feira (5)
Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, está desaparecido Arquivo da família

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram uma operação de buscas para tentar localizar Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, que desapareceu no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.


Os militares utilizaram drones e aplicativos de mapeamento para fazer varreduras em uma área de mata fechada e de difícil acesso. O homem está desaparecido desde o dia 5 de novembro, quando saiu da casa da irmã. 


A ação foi realizada a pedido da Polícia Civil, após novas informações sobre os últimos passos de Sivonaldo. Segundo a corporação, ele entrou na vegetação depois de bater na porta de moradores da região, pedir água a um casal e afirmar que estava sendo perseguido.

Buscas por Sivonaldo em Alegre Corpo de Bombeiros

As buscas foram realizadas na sexta-feira (13) e no sábado (14), mas Sivonaldo segue desaparecido. 


A Polícia Civil informou que as investigações e os trabalhos de busca continuam em andamento pela Delegacia de Alegre.

Ajude a polícia
Informações que ajudem a localizar Humiramar podem ser repassadas pelos seguintes canais:
TELEFONE
181
Disque-Denúncia
SITE
Permite anexar fotos e vídeos.
WHATSAPP
(27) 99253-8181
Canal de atendimento do Disque-Denúncia.
As informações podem ser repassadas de forma sigilosa.

Veja Também 

Humiramar Martins dos Santos

Idoso com Alzheimer desaparece após sair de casa em Cariacica

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil desaparecidos Alegre ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como sobrevivi a uma explosão que deixou 650 mortos: 'As cortinas grudaram no teto'
Apoiado nos ombros do padrasto, o treineiro Felipe Adão Ribeiro, de 15 anos, chega à Estácio de Sá, em Vila Velha, após quebrar a perna na véspera da prova.
Mesmo com perna quebrada, treineiro encara segundo dia do Enem no ES
Candidata subiu a ladeira da Faesa correndo e entrou poucos instantes antes do fechamento do portão
Candidata esquece identidade e perde prova do Enem em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.