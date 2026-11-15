Bombeiros usam drone e fazem buscas por homem que sumiu em Alegre

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram uma operação de buscas para tentar localizar Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, que desapareceu no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.





Os militares utilizaram drones e aplicativos de mapeamento para fazer varreduras em uma área de mata fechada e de difícil acesso. O homem está desaparecido desde o dia 5 de novembro, quando saiu da casa da irmã.





A ação foi realizada a pedido da Polícia Civil, após novas informações sobre os últimos passos de Sivonaldo. Segundo a corporação, ele entrou na vegetação depois de bater na porta de moradores da região, pedir água a um casal e afirmar que estava sendo perseguido.