Candidata esquece identidade e perde prova do Enem em Vitória

Uma aluna da 3ª série do ensino médio de uma escola particular de Vitória se esqueceu da identidade e perdeu o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (15). O documento é obrigatório para acesso ao local de prova e ela ficou barrada do lado de fora do Centro Universitário Multivix, em Goiabeiras, também na Capital.





Conforme informações apuradas com testemunhas, a jovem ainda entrou em contato com a mãe, que reside na Serra, mas não haveria tempo hábil de deslocamento para entregar o documento e garantir a entrada da candidata ao local de prova.





Faltavam ainda 10 minutos para o fechamento dos portões e a estudante se mostrava inconsolável, enquanto era acolhida por quem estava nas imediações do centro universitário.