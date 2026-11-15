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Segundo dia

Candidata esquece identidade e perde prova do Enem em Vitória

Aluna da 3ª série do ensino médio, jovem foi consolada do lado de fora do local do exame após ser impedida de entrar

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2026 às 13:57

Uma aluna da 3ª série do ensino médio de uma escola particular de Vitória se esqueceu da identidade e perdeu o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (15). O documento é obrigatório para acesso ao local de prova e ela ficou barrada do lado de fora do Centro Universitário Multivix, em Goiabeiras, também na Capital.


Conforme informações apuradas com testemunhas, a jovem ainda entrou em contato com a mãe, que reside na Serra, mas não haveria tempo hábil de deslocamento para entregar o documento e garantir a entrada da candidata ao local de prova. 


Faltavam ainda 10 minutos para o fechamento dos portões e a estudante se mostrava inconsolável, enquanto era acolhida por quem estava nas imediações do centro universitário. 

Candidata subiu a ladeira da Faesa correndo e entrou poucos instantes antes do fechamento do portão
Candidata subiu a ladeira da Faesa correndo e entrou poucos instantes antes do fechamento do portão Ricardo Medeiros

A estudante foi a única que não conseguiu entrar para fazer a prova na Multivix. Em outros locais também monitorados por A Gazeta — Faesa, Estácio de Sá (Vitória e Vila Velha) — alguns candidatos chegaram faltando pouco para fechar os portões, mas ninguém ficou de fora. 


Neste domingo, estão sendo aplicadas as provas de Matemática e de Ciências da Natureza, que engloba as disciplinas de Biologia, Física e Química. A avaliação começou às 13h30 e segue até as 18h30.


*Com informações do residente Tiago Taam, do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta 



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