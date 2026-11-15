Candidata esquece identidade e perde prova do Enem em Vitória

Uma aluna da 3ª série do ensino médio de uma escola particular de Vitória se esqueceu da identidade e perdeu o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (15). O documento é obrigatório para acesso ao local de prova e ela ficou barrada do lado de fora do Centro Universitário Multivix, em Goiabeiras, também na Capital.
Conforme informações apuradas com testemunhas, a jovem ainda entrou em contato com a mãe, que reside na Serra, mas não haveria tempo hábil de deslocamento para entregar o documento e garantir a entrada da candidata ao local de prova.
Faltavam ainda 10 minutos para o fechamento dos portões e a estudante se mostrava inconsolável, enquanto era acolhida por quem estava nas imediações do centro universitário.
A estudante foi a única que não conseguiu entrar para fazer a prova na Multivix. Em outros locais também monitorados por A Gazeta — Faesa, Estácio de Sá (Vitória e Vila Velha) — alguns candidatos chegaram faltando pouco para fechar os portões, mas ninguém ficou de fora.
Neste domingo, estão sendo aplicadas as provas de Matemática e de Ciências da Natureza, que engloba as disciplinas de Biologia, Física e Química. A avaliação começou às 13h30 e segue até as 18h30.
*Com informações do residente Tiago Taam, do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta