Mesmo com perna quebrada, treineiro encara segundo dia do Enem no ES

Nem mesmo uma lesão sofrida na véspera da prova tirou o foco de Felipe Adão Ribeiro, de 15 anos, neste domingo (15), segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Aluno da 1ª série do ensino médio, o treineiro chegou aos portões da Faculdade Estácio de Sá, em Vila Velha, faltando apenas oito minutos para o fechamento, apoiado nos ombros da mãe e do padastro.
Sem tempo hábil para providenciar muletas ou cadeira de rodas, a família improvisou o trajeto para garantir que o adolescente não perdesse a experiência. Felipe quebrou a perna na final dos Jogos Estudantis, durante uma partida de basquete, mas fez questão de manter o compromisso. “Eu falei: ‘Não, filho, a gente carrega no colo, a gente dá um jeito’. Pai e mãe fazem de tudo, né?”, relatou a mãe.
Para o padrasto, incentivar a participação desde cedo é estratégia fundamental para o futuro acadêmico do jovem. “Acho que eles têm que ter essa experiência para, quando chegar no vestibular para valer, já terem domínio do tempo, da concentração e das matérias”, explicou André. Segundo ele, o desempenho positivo no primeiro dia aumentou a expectativa da família para acompanhar a evolução do estudante nos próximos anos.
O suporte dentro de casa também fez a diferença para Angel Emili, de 15 anos, que estreou no exame acompanhada do pai, Yuri Braga e da irmã mais nova, Valentina. Para a jovem, ter a família por perto ajuda a controlar a ansiedade e cria um exemplo positivo para a caçula.
“Estar aqui e ver eles me acompanhando só me motiva e me tranquiliza para terminar esse primeiro ano de Enem. Quando eu entrar na sala, vou saber que eles estão comigo e confiam em mim. A minha irmã, tão nova, vir aqui me faz lembrar da Angel mais nova. Espero servir de inspiração para o futuro dela”, afirmou a treineira.
Já na reta final de preparação para o próximo ano, as estudantes da 2ª série do ensino médio Luise Yamane Baiôcco, de 17 anos, e Rafaela Gatti, de 16, encaram o segundo dia como um termômetro para ajustar os estudos.
Ambas apontam as questões de Exatas como principal desafio, mas vivem o exame de maneiras distintas: enquanto Luise, que cogita cursar Direito, admite certa apreensão e confia na rotina escolar de avaliações semanais para manter o ritmo, Rafaela, interessada em Medicina, demonstra tranquilidade por estar na condição de treineira.
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, com apuração de Rafaela Gomes, Robertha Araújo e Tiago Taam, residentes do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Aline Nunes.
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