Mesmo com perna quebrada, treineiro encara segundo dia do Enem no ES

Nem mesmo uma lesão sofrida na véspera da prova tirou o foco de Felipe Adão Ribeiro, de 15 anos, neste domingo (15), segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Aluno da 1ª série do ensino médio, o treineiro chegou aos portões da Faculdade Estácio de Sá, em Vila Velha, faltando apenas oito minutos para o fechamento, apoiado nos ombros da mãe e do padastro.





Sem tempo hábil para providenciar muletas ou cadeira de rodas, a família improvisou o trajeto para garantir que o adolescente não perdesse a experiência. Felipe quebrou a perna na final dos Jogos Estudantis, durante uma partida de basquete, mas fez questão de manter o compromisso. “Eu falei: ‘Não, filho, a gente carrega no colo, a gente dá um jeito’. Pai e mãe fazem de tudo, né?”, relatou a mãe.





Para o padrasto, incentivar a participação desde cedo é estratégia fundamental para o futuro acadêmico do jovem. “Acho que eles têm que ter essa experiência para, quando chegar no vestibular para valer, já terem domínio do tempo, da concentração e das matérias”, explicou André. Segundo ele, o desempenho positivo no primeiro dia aumentou a expectativa da família para acompanhar a evolução do estudante nos próximos anos.