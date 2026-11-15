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Preparação

Mesmo com perna quebrada, treineiro encara segundo dia do Enem no ES

Com apoio da família, estudantes da 1ª e 2ª séries do ensino médio aproveitam o domingo de prova para ganhar ritmo, testar conhecimentos e perder o medo do exame

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 14:07

Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 

15 nov 2026 às 14:07
Apoiado nos ombros do padrasto, o treineiro Felipe Adão Ribeiro, de 15 anos, chega à Estácio de Sá, em Vila Velha, após quebrar a perna na véspera da prova.
Apoiado nos ombros do padrasto, o treineiro Felipe Adão Ribeiro, de 15 anos, chega à Estácio de Sá, em Vila Velha, após quebrar a perna na véspera da prova. Rafaela Gomes

Nem mesmo uma lesão sofrida na véspera da prova tirou o foco de Felipe Adão Ribeiro, de 15 anos, neste domingo (15), segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Aluno da 1ª série do ensino médio, o treineiro chegou aos portões da Faculdade Estácio de Sá, em Vila Velha, faltando apenas oito minutos para o fechamento, apoiado nos ombros da mãe e do padastro.


Sem tempo hábil para providenciar muletas ou cadeira de rodas, a família improvisou o trajeto para garantir que o adolescente não perdesse a experiência. Felipe quebrou a perna na final dos Jogos Estudantis, durante uma partida de basquete, mas fez questão de manter o compromisso. “Eu falei: ‘Não, filho, a gente carrega no colo, a gente dá um jeito’. Pai e mãe fazem de tudo, né?”, relatou a mãe.


Para o padrasto, incentivar a participação desde cedo é estratégia fundamental para o futuro acadêmico do jovem. “Acho que eles têm que ter essa experiência para, quando chegar no vestibular para valer, já terem domínio do tempo, da concentração e das matérias”, explicou André. Segundo ele, o desempenho positivo no primeiro dia aumentou a expectativa da família para acompanhar a evolução do estudante nos próximos anos.

Apoio familiar e inspiração

O suporte dentro de casa também fez a diferença para Angel Emili, de 15 anos, que estreou no exame acompanhada do pai, Yuri Braga e da irmã mais nova, Valentina. Para a jovem, ter a família por perto ajuda a controlar a ansiedade e cria um exemplo positivo para a caçula.


“Estar aqui e ver eles me acompanhando só me motiva e me tranquiliza para terminar esse primeiro ano de Enem. Quando eu entrar na sala, vou saber que eles estão comigo e confiam em mim. A minha irmã, tão nova, vir aqui me faz lembrar da Angel mais nova. Espero servir de inspiração para o futuro dela”, afirmou a treineira.

A estudante Angel Emili, de 15 anos, conta com o apoio do pai, Yuri Braga, e da irmã mais nova, Valentina, de 8, antes de entrar para a sala de aula em sua primeira experiência no Enem.
A estudante Angel Emili, de 15 anos, conta com o apoio do pai, Yuri Braga, e da irmã mais nova, Valentina, de 8, antes de entrar para a sala de aula em sua primeira experiência no Enem. Tiago Taam
Rotina de simulados e olho no futuro

Já na reta final de preparação para o próximo ano, as estudantes da 2ª série do ensino médio Luise Yamane Baiôcco, de 17 anos, e Rafaela Gatti, de 16, encaram o segundo dia como um termômetro para ajustar os estudos. 


Ambas apontam as questões de Exatas como principal desafio, mas vivem o exame de maneiras distintas: enquanto Luise, que cogita cursar Direito, admite certa apreensão e confia na rotina escolar de avaliações semanais para manter o ritmo, Rafaela, interessada em Medicina, demonstra tranquilidade por estar na condição de treineira. 

Alunas do 2º ano do ensino médio, as treineiras Luise Yamane Baiôcco, de 17 anos, e Rafaela Gatti, de 16, aproveitam o domingo de prova para testar conhecimentos e pegar ritmo para o próximo ano.
Alunas da 2ª série do ensino médio, as treineiras Luise Yamane Baiôcco, de 17 anos, e Rafaela Gatti, de 16, aproveitam o domingo de prova para testar conhecimentos e pegar ritmo para o próximo ano. Robertha Araújo

*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, com apuração de Rafaela Gomes, Robertha Araújo e Tiago Taam, residentes do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Aline Nunes.

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