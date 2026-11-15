Voluntários distribuem lanches, canetas e apoio nos portões do Enem

Para quem encara o segundo e decisivo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15), a tensão antes do fechamento dos portões ganhou um alívio inesperado na Grande Vitória. Grupos de voluntários se mobilizaram nas portas de instituições de ensino em Vila Velha e Vitória para distribuir itens essenciais e oferecer acolhimento emocional aos estudantes.





Na Faculdade Estácio de Sá, em Vila Velha, jovens do Freedom Movement, ligado à Igreja Betânia, montaram uma ação gratuita com entrega de canetas, barrinhas de cereal, café e água. Além dos insumos, a equipe aposta no diálogo para quebrar o clima de nervosismo pré-prova.





“Às vezes, as pessoas vêm aqui correndo porque precisam de caneta e a gente tenta ajudar”, conta Lara Bonna, uma das voluntárias no local.





Ao lado dela, Fernanda Bittencourt, destaca que o objetivo vai além da entrega material: “A gente também tenta conversar, descontrair um pouco para tirar o foco da prova, para elas tentarem se acalmar um pouco mesmo no dia”. O grupo realiza a mobilização anualmente no endereço e, nesta edição, concentrou os esforços neste domingo.