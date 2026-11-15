ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Enem
  • Voluntários distribuem lanches, canetas e apoio nos portões do Enem
Solidariedade

Voluntários distribuem lanches, canetas e apoio nos portões do Enem

Grupos religiosos de Vila Velha e Vitória oferecem água, doces e palavras de incentivo para aliviar a ansiedade dos candidatos antes do segundo dia de prova

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 12:56

Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 

15 nov 2026 às 12:56

Para quem encara o segundo e decisivo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15), a tensão antes do fechamento dos portões ganhou um alívio inesperado na Grande Vitória. Grupos de voluntários se mobilizaram nas portas de instituições de ensino em Vila Velha e Vitória para distribuir itens essenciais e oferecer acolhimento emocional aos estudantes.


Na Faculdade Estácio de Sá, em Vila Velha, jovens do Freedom Movement, ligado à Igreja Betânia, montaram uma ação gratuita com entrega de canetas, barrinhas de cereal, café e água. Além dos insumos, a equipe aposta no diálogo para quebrar o clima de nervosismo pré-prova.


“Às vezes, as pessoas vêm aqui correndo porque precisam de caneta e a gente tenta ajudar”, conta Lara Bonna, uma das voluntárias no local. 


Ao lado dela, Fernanda Bittencourt, destaca que o objetivo vai além da entrega material: “A gente também tenta conversar, descontrair um pouco para tirar o foco da prova, para elas tentarem se acalmar um pouco mesmo no dia”. O grupo realiza a mobilização anualmente no endereço e, nesta edição, concentrou os esforços neste domingo.

Jovens do Freedom Movement, da Igreja Betânia, distribuem café, barrinhas de cereal e canetas para aliviar a tensão dos estudantes na porta da Estácio de Sá, em Vila Velha
Jovens do Freedom Movement, da Igreja Betânia, distribuem café, barrinhas de cereal e canetas para aliviar a tensão dos estudantes na porta da Estácio de Sá, em Vila Velha Rafaela Gomes

Do outro lado da ponte, em Vitória, a corrente de solidariedade também marcou presença na Faculdade Multivix, no bairro Goiabeiras. Fiéis da Igreja Batista de Mata da Praia distribuíram água, paçoca e canetas aos participantes que chegavam para o exame.


À frente da campanha há cinco anos, o pastor e professor de História Gustavo Moutinho vê a iniciativa como um exercício prático de empatia. “Os alunos vêm com o coração bastante ansioso, então o nosso papel é dar um abraço neles e ajudar, tanto com uma paçoca quanto com um versículo para tranquilizar quem fizer a prova”, resume o organizador.

Fiéis da Igreja Batista de Mata da Praia oferecem água, paçoca e palavras de acolhimento aos candidatos antes do segundo dia de prova na Multivix, em Goiabeiras, Vitória.
Fiéis da Igreja Batista de Mata da Praia oferecem água, paçoca e palavras de acolhimento aos candidatos antes do segundo dia de prova na Multivix, em Goiabeiras, Vitória. Tiago Taam

*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, com apuração de Rafaela Gomes e Tiago Taam, residentes do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Aline Nunes.

Leia Mais:

Candidata esquece identidade e perde prova do Enem em Vitória

Voluntários distribuem lanches, canetas e apoio nos portões do Enem

Portões abertos para o segundo dia de Enem 2026 no ES

Enem 2026: candidatos no ES encaram o último dia de provas neste domingo (15)

Enem 2026: acompanhe em tempo real o segundo dia de prova no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem 2026 Enem Residência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hambúrguer caseiro
Não quer delivery? Veja receita de hambúrguer caseiro que leva queijo, salada e maionese
Sorteio da Mega-Sena 3.069
Apostas do ES acertam a quina da Mega-Sena e levam R$ 32 mil cada
Imagem de destaque
A mulher que está há anos presa em ilha paradisíaca por problema com visto: 'Viajaria até algemada, amarrada e amordaçada'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.