Voluntários distribuem lanches, canetas e apoio nos portões do Enem

Para quem encara o segundo e decisivo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15), a tensão antes do fechamento dos portões ganhou um alívio inesperado na Grande Vitória. Grupos de voluntários se mobilizaram nas portas de instituições de ensino em Vila Velha e Vitória para distribuir itens essenciais e oferecer acolhimento emocional aos estudantes.
Na Faculdade Estácio de Sá, em Vila Velha, jovens do Freedom Movement, ligado à Igreja Betânia, montaram uma ação gratuita com entrega de canetas, barrinhas de cereal, café e água. Além dos insumos, a equipe aposta no diálogo para quebrar o clima de nervosismo pré-prova.
“Às vezes, as pessoas vêm aqui correndo porque precisam de caneta e a gente tenta ajudar”, conta Lara Bonna, uma das voluntárias no local.
Ao lado dela, Fernanda Bittencourt, destaca que o objetivo vai além da entrega material: “A gente também tenta conversar, descontrair um pouco para tirar o foco da prova, para elas tentarem se acalmar um pouco mesmo no dia”. O grupo realiza a mobilização anualmente no endereço e, nesta edição, concentrou os esforços neste domingo.
Do outro lado da ponte, em Vitória, a corrente de solidariedade também marcou presença na Faculdade Multivix, no bairro Goiabeiras. Fiéis da Igreja Batista de Mata da Praia distribuíram água, paçoca e canetas aos participantes que chegavam para o exame.
À frente da campanha há cinco anos, o pastor e professor de História Gustavo Moutinho vê a iniciativa como um exercício prático de empatia. “Os alunos vêm com o coração bastante ansioso, então o nosso papel é dar um abraço neles e ajudar, tanto com uma paçoca quanto com um versículo para tranquilizar quem fizer a prova”, resume o organizador.
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, com apuração de Rafaela Gomes e Tiago Taam, residentes do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Aline Nunes.
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