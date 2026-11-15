Apostas do ES acertam a quina da Mega-Sena e levam R$ 32 mil cada

Duas apostas registradas no Espírito Santo acertaram cinco dezenas no concurso 3086 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (15). Cada uma vai receber R$ 32.785,73. Os números sorteados foram: 03 - 20 - 35 - 38 - 43 - 46.





Os dois jogos que quase levaram o prêmio milionário foram apostas simples de seis números, com custo de R$ 6 cada. Um bilhete foi registrado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, e o outro em Nova Venécia, na região Noroeste.





Já o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 34 milhões para o próximo sorteio. As apostas podem ser feitas até as 20h de terça-feira (17) em qualquer lotérica do país ou pelo site ou aplicativo da Caixa.