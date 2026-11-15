Portões abertos para o segundo dia de Enem 2026 no ES

Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram abertos para os candidatos ao meio-dia e fecham logo mais, às 13 horas, para o segundo e último dia do exame neste domingo (15). A aplicação da prova começa às 13h30.





Na unidade da Estácio de Sá, em Vila Velha, os primeiros candidatos já seguiram diretamente para o interior do local para realizar a prova.





Na entrada, muitos pais acompanharam os filhos e aproveitaram os últimos momentos antes do exame para se despedir e desejar boa prova aos estudantes, com vários admitindo extremo nervosismo para essa segunda fase da avaliação.





Já na unidade da Multivix, no bairro de Goiabeiras, em Vitória, os portões abriram pontualmente às 12h. Antes da liberação, a movimentação era tranquila, sem registros de confusão e marcada pelo clima de alegria e expectativa para o segundo dia de provas.





No local, além dos familiares, professores de escolas e universidades também acompanharam a chegada dos estudantes para oferecer apoio aos candidatos.





*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Aline Nunes