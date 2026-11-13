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A 2 diias da prova

Última live de revisão para o Enem 2026 aborda geometria nesta sexta (13)

Transmissão finaliza o conteúdo de Matemática, com revisão e exercícios ao vivo

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 14:42

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

13 nov 2026 às 14:42

A série de lives preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 chega ao fim nesta sexta-feira (13), completando o programa de Matemática. Depois de revisar aritmética e álgebra na quarta-feira (11), o professor Wagner Sandre volta ao vivo para conduzir a segunda parte da aula, desta vez focada em geometria plana, geometria espacial e transformações de unidades.


A transmissão gratuita ocorre das 19h30 às 21h. Acompanhe clicando no player acima.


Somados aos tópicos vistos na primeira aula, os assuntos desta noite fecham os blocos que cobrem praticamente toda a prova de Matemática do Enem. Durante a revisão, o professor vai relembrar fórmulas de áreas, volumes e escalas, além de dar dicas para não errar na conversão de medidas e resolver exercícios.


O projeto "Enem na Mira" é realizado pelo Gama Pré-Vestibular, em parceria com A Gazeta e traz aulões gratuitos para ajudar os candidatos a revisar os conteúdos para o exame.


Com o encerramento das revisões, o próximo encontro ocorre no domingo (15). Logo após o fim do segundo dia de aplicação do exame, o time de docentes do Gama Pré-Vestibular retorna para corrigir e comentar as questões de Matemática e Ciências da Natureza, também ao vivo.


Lives (das 19h30 às 21h):

  • Sexta (13/11) – Wagner Sandre (Matemática)
  • Domingo (15/11) – Live de correção e comentários sobre a prova

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