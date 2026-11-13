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Karoline Calfa Pitanga

Artigo de Opinião

É médica formada pela Ufes, especialista em Nutrologia e Clínica Médica e presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES)
Karoline Calfa Pitanga

A qualidade do SUS depende da valorização de quem está na linha de frente

Não há como discutir a qualidade do SUS sem olhar para as condições de trabalho de quem o mantém em funcionamento
Karoline Calfa Pitanga
É médica formada pela Ufes, especialista em Nutrologia e Clínica Médica e presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES)

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 13:00

Publicado em 

13 nov 2026 às 13:00

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”, trouxe para o centro do debate uma questão central para o Brasil: como garantir que a saúde seja, de fato, um direito de todos? A resposta passa por diferentes aspectos, entre eles o financiamento, a gestão, a estrutura dos serviços e, sobretudo, a valorização dos profissionais responsáveis por prestar assistência à população. Não há como discutir a qualidade do SUS sem olhar para as condições de trabalho de quem o mantém em funcionamento.


Há uma contradição na forma como a saúde pública é administrada: cobra-se do médico uma assistência de excelência, mas nem sempre são oferecidas as condições necessárias para que esse trabalho seja realizado. Exige-se responsabilidade, disponibilidade e compromisso com o paciente, enquanto problemas estruturais, vínculos empregatícios frágeis e sobrecarga de trabalho continuam fazendo parte da rotina dos profissionais.

Sistema Único de Saúde (SUS) Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

Tenho preocupação com o avanço de situações que fragilizam o exercício da medicina na rede pública capixaba. Esse debate merece atenção especial quando tratamos da contratação de médicos por meio de consórcios públicos, modelo que fragiliza os vínculos profissionais, favorece a alta rotatividade e dificulta a permanência dos médicos nos serviços. A gestão da saúde não deve se limitar a encontrar profissionais para ocupar postos vagos de trabalho: é preciso garantir que eles permaneçam nas unidades e tenham condições de desenvolver um trabalho contínuo.


A troca frequente de profissionais interrompe o acompanhamento de pacientes, dificulta o conhecimento de seus históricos clínicos, compromete a articulação entre as equipes e enfraquece o vínculo de confiança entre médico e paciente. A população, principalmente aquela que depende exclusivamente do SUS, acaba exposta às consequências de uma gestão que não consegue assegurar estabilidade e planejamento na prestação da assistência.


O compromisso ético do médico com o paciente é inegociável, mas não deve ser usado como justificativa para naturalizar condições inadequadas de trabalho. Dedicação não substitui equipamentos, estrutura física, vínculos de trabalho adequados, equipes completas ou planejamento.

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Como presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES), entendo que as condições em que a medicina é exercida têm consequências que ultrapassam a relação entre empregador e empregado. Afinal, estamos falando de profissionais que lidam com o bem mais precioso de uma pessoa: a vida.


Quando as condições são inadequadas, a sociedade paga a conta, na forma de uma assistência comprometida, de riscos evitáveis e de prejuízos à saúde da população.


O debate provocado pelo tema do Enem nos lembra que defender a saúde como direito universal significa também cobrar políticas públicas capazes de garantir atendimento digno, seguro e contínuo. Não podemos aceitar que o acesso à saúde seja tratado como a disponibilidade de um profissional em uma escala. É preciso assegurar que esse profissional tenha condições de cuidar. Quando o trabalho médico é precarizado, é o direito à saúde de toda a população que fica comprometido.

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