A qualidade do SUS depende da valorização de quem está na linha de frente

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”, trouxe para o centro do debate uma questão central para o Brasil: como garantir que a saúde seja, de fato, um direito de todos? A resposta passa por diferentes aspectos, entre eles o financiamento, a gestão, a estrutura dos serviços e, sobretudo, a valorização dos profissionais responsáveis por prestar assistência à população. Não há como discutir a qualidade do SUS sem olhar para as condições de trabalho de quem o mantém em funcionamento.





Há uma contradição na forma como a saúde pública é administrada: cobra-se do médico uma assistência de excelência, mas nem sempre são oferecidas as condições necessárias para que esse trabalho seja realizado. Exige-se responsabilidade, disponibilidade e compromisso com o paciente, enquanto problemas estruturais, vínculos empregatícios frágeis e sobrecarga de trabalho continuam fazendo parte da rotina dos profissionais.