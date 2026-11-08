Redação do Enem 2026 aborda 'a valorização do SUS como direito universal'

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". A proposta foi divulgada neste domingo (8), primeiro dia de aplicação da prova, pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, nas redes sociais.





O assunto coloca em discussão a importância do SUS como garantia de acesso à saúde para toda a população brasileira. Os candidatos precisam desenvolver um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema, apresentando argumentos e uma proposta de intervenção para a questão abordada.





Antes da abertura dos portões, candidatos ouvidos por A Gazeta em locais de prova arriscaram seus palpites. Ninguém acertou em cheio, mas quem chegou mais perto foram dois treineiros, que apostaram em temas ligados à saúde pública.





Aluno do segundo ano do Ifes Cariacica, Lucas Galazi Réu apostava em "desafios para a universalização do saneamento básico". Já Ryan de Jesus Assis, do segundo ano do Ifes Vitória, achava que a redação abordaria o tabagismo.





Outros candidatos foram por outros caminhos. As amigas Victoria Schaffel e Anna Luiza Batista, que fazem o Enem no segundo ano de cursinho com o sonho de cursar Medicina, apostavam no eixo de tecnologia, "pelo contexto do mundo que a gente está vivendo", e em algo sobre crianças, "por ter muito tempo que não cai". Mesmo assim, admitiam que o tema poderia ser algo inimaginável, que fosse surpreender.





O treineiro João Guilherme Pozzobon também apostava em algo envolvendo crianças ou adolescentes e já tinha até repertório separado. "Já estou pensando em desenhos infantis ou livros para citar. O Pequeno Príncipe é minha carta na manga", contou.





O primeiro dia do Enem tem questões de Linguagens e Ciências Humanas e a redação. As provas vão até as 19h. No próximo domingo (15), os candidatos fazem as provas de Ciências da Natureza e Matemática.



