ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Enem
  • Redação do Enem 2026 aborda 'a valorização do SUS como direito universal'
Enem 2026

Redação do Enem 2026 aborda 'a valorização do SUS como direito universal'

Tema foi divulgado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, pelas redes sociais; veja o que candidatos do ES apostavam

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 14:27

Kamila Rossi

Kamila Rossi

Publicado em 

08 nov 2026 às 14:27
Alunos chegam na Faesa para realizar o Enem
Alunos entrando em local de prova em Vitória Carlos Alberto Silva

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". A proposta foi divulgada neste domingo (8), primeiro dia de aplicação da prova, pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, nas redes sociais.


O assunto coloca em discussão a importância do SUS como garantia de acesso à saúde para toda a população brasileira. Os candidatos precisam desenvolver um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema, apresentando argumentos e uma proposta de intervenção para a questão abordada.


Antes da abertura dos portões, candidatos ouvidos por A Gazeta em locais de prova arriscaram seus palpites. Ninguém acertou em cheio, mas quem chegou mais perto foram dois treineiros, que apostaram em temas ligados à saúde pública.


Aluno do segundo ano do Ifes Cariacica, Lucas Galazi Réu apostava em "desafios para a universalização do saneamento básico". Já Ryan de Jesus Assis, do segundo ano do Ifes Vitória, achava que a redação abordaria o tabagismo.


Outros candidatos foram por outros caminhos. As amigas Victoria Schaffel e Anna Luiza Batista, que fazem o Enem no segundo ano de cursinho com o sonho de cursar Medicina, apostavam no eixo de tecnologia, "pelo contexto do mundo que a gente está vivendo", e em algo sobre crianças, "por ter muito tempo que não cai". Mesmo assim, admitiam que o tema poderia ser algo inimaginável, que fosse surpreender.


O treineiro João Guilherme Pozzobon também apostava em algo envolvendo crianças ou adolescentes e já tinha até repertório separado. "Já estou pensando em desenhos infantis ou livros para citar. O Pequeno Príncipe é minha carta na manga", contou.


O primeiro dia do Enem tem questões de Linguagens e Ciências Humanas e a redação. As provas vão até as 19h. No próximo domingo (15), os candidatos fazem as provas de Ciências da Natureza e Matemática.


Leia Mais:

Professora reencontra ex-aluno na porta do Enem: “Em breve, na faculdade”

Redação do Enem 2026 aborda 'a valorização do SUS como direito universal'

Candidata não consegue ver local de prova do Enem e tia percorre escolas em Vitória

Enem 2026: dia de prova para 85,9 mil no ES; veja como fica o trânsito

Enem 2026: A Gazeta faz live de correção do 1º dia de prova

Com informações de Camila Leão

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A chilena obrigada a esperar que sua filha morresse no ventre: 'Você se sente como se fosse um carrasco'
Imagem de destaque
Vítimas de incêndio em condomínio na Serra seguem em estado grave
Imagem BBC Brasil
4 investigações que os democratas podem lançar contra Trump após conquistar o controle do Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.