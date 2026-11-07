ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Enem
  • Enem 2026: A Gazeta faz live de correção do 1º dia de prova
Análise

Enem 2026: A Gazeta faz live de correção do 1º dia de prova

Transmissão será no site, YouTube e redes sociais, a partir das 19h30, com professores da Gama Pré-Vestibular

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 17:09

Publicado em 

07 nov 2026 às 17:09
Enem 2026: Principais pontos da prova, como a redação, serão comentados pelos professores da Gama, em live com A Gazeta
Principais pontos da prova, como a redação, serão comentados pelos professores da Gama, em live com A Gazeta Arte: Giovana Drumond

A Gazeta fará uma live de correção e comentários do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2026), neste domingo (8). A transmissão em parceria com a Gama Pré-Vestibular está marcada para as 19h30 e ocorrerá no site, no YouTube e nas redes sociais.


No encontro, o tema da redação deste ano será um dos pontos analisados pelo time de professores, que também apresentará comentários sobre as questões mais difíceis da avaliação. O espaço também estará aberto para o espectador tirar dúvidas e pedir correção de algum dos tópicos abordados na prova.


Vão participar da live especialistas nas áreas de Língua Portuguesa, Redação, História, Geografia, Sociologia e Filosofia para esclarecer possíveis dúvidas dos participantes. Ao final do bate-papo, a escola disponibilizará a Calculadora do TRI, que estima a nota das provas objetivas, e também um gabarito não-oficial.


Nesta semana, entre segunda (9) e sexta-feira (13), os estudantes poderão também acompanhar os aulões às 19h30, transmitidos por A Gazeta com a Gama, que vão trazer dicas para o segundo dia de provas.


No domingo, dia 15, o site e o cursinho preparatório realizam nova transmissão para comentar o segundo dia de provas do Enem, com as áreas de Matemática, Física, Química e Biologia.

Veja Também 

Victor Soares de Aguiar Ferreira alcançou o primeiro lugar geral na colocação dos candidatos da Ufes.

Enem 2026: aprovados contam estratégias de estudo que fizeram a diferença

Rua de Lazer na Avenida Dante Michelini, em Camburi

Ruas de Lazer em Vitória serão encerradas mais cedo nos domingos do Enem

Acompanhe em tempo real o primeiro dia de provas do Enem 2026

Enem 2026: acompanhe em tempo real o primeiro dia de prova no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem Enem 2026 Ensino Médio Novo Ensino Médio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meus pais me ensinaram a reconhecer policiais à paisana na multidão': como foi minha infância fugindo do FBI
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim
Princípio de motim deixa três detentos feridos em penitenciária de Cachoeiro
Christiano Deorce Benedito, de 54 anos
Integrantes de grupo criminoso suspeitos de matar empresário capixaba são presos no RJ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.