Enem 2026: A Gazeta faz live de correção do 1º dia de prova

A Gazeta fará uma live de correção e comentários do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2026), neste domingo (8). A transmissão em parceria com a Gama Pré-Vestibular está marcada para as 19h30 e ocorrerá no site, no YouTube e nas redes sociais.





No encontro, o tema da redação deste ano será um dos pontos analisados pelo time de professores, que também apresentará comentários sobre as questões mais difíceis da avaliação. O espaço também estará aberto para o espectador tirar dúvidas e pedir correção de algum dos tópicos abordados na prova.





Vão participar da live especialistas nas áreas de Língua Portuguesa, Redação, História, Geografia, Sociologia e Filosofia para esclarecer possíveis dúvidas dos participantes. Ao final do bate-papo, a escola disponibilizará a Calculadora do TRI, que estima a nota das provas objetivas, e também um gabarito não-oficial.





Nesta semana, entre segunda (9) e sexta-feira (13), os estudantes poderão também acompanhar os aulões às 19h30, transmitidos por A Gazeta com a Gama, que vão trazer dicas para o segundo dia de provas.





No domingo, dia 15, o site e o cursinho preparatório realizam nova transmissão para comentar o segundo dia de provas do Enem, com as áreas de Matemática, Física, Química e Biologia.