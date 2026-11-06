Ruas de Lazer em Vitória serão encerradas mais cedo nos domingos do Enem

As Ruas de Lazer de Vitória terão horário de funcionamento reduzido nos próximos dois domingos, dias 8 e 15 de novembro, por causa da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Inicialmente, a prefeitura havia anunciado a suspensão total das atividades, mas voltou atrás após nova avaliação e pedidos de usuários dos espaços.





Com a mudança, as Ruas de Lazer funcionarão excepcionalmente das 5h às 10h30, tanto na região de Camburi quanto no Centro. A ciclofaixa, por outro lado, não será montada em toda a sua extensão nos dois dias.





Segundo a Prefeitura de Vitória, a alteração busca conciliar o uso dos espaços públicos com a necessidade de garantir a fluidez do trânsito durante os dias de prova. A Guarda Municipal manterá equipes nos pontos de bloqueio e na pista reversível de Camburi, onde os veículos dividirão o espaço nos dois sentidos da via.





Também haverá agentes na Avenida Beira-Mar, na altura da Praça Oito. No local, será realizado um bloqueio, com desvio do fluxo de veículos para a Avenida Princesa Isabel.





Em Vitória, há dois trechos na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, que atendem às regiões de Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi. Normalmente, o funcionamento ocorre das 7h às 13h. No Centro, a interdição acontece na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, entre o Porto de Vitória e a Curva do Saldanha, das 7h às 12h.