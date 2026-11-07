Bets voltaram? Entenda as decisões da Justiça sobre as casas de apostas

"A proibição pela Medida Provisória tolheu a CBF e as federações no pleno momento de renegociação do ciclo de patrocínios de 2027 a 2030. Para a CBF, a perda de receita para 2027 corresponderá a R$ 420 milhões, sendo esse número crescente ao longo dos anos. A saída abrupta das bets gera uma verdadeira debacle no sistema", disse.