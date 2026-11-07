Enem 2026: aprovados contam estratégias de estudo que fizeram a diferença

Para os estudantes que já sonham em ver seu nome na lista de aprovados do Enem, o segredo para uma boa nota que pode garantir a aprovação está na rotina.





Foi o que percebeu Victor Ferreira, de 19 anos, aprovado em 1º lugar geral na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no Enem 2025 e atual estudante de Engenharia de Computação na Politécnica da USP.





Em 2024, seu primeiro ano de cursinho, Victor costumava conferir os simulados de forma superficial. "Eu tinha o hábito de fazer simulados, fazer as questões da apostila ou do livro e corrigir de uma maneira preguiçosa, só prestando atenção se tinha acertado ou errado, sem pensar no que me levou a errar aquela questão ou no que eu poderia fazer de diferente para não errar mais aquele modelo", relata.