A dois dias do Enem, live em A Gazeta revisa Linguagens

A reta final para o Enem 2026 tem nesta sexta-feira (6) mais um aulão. A professora Jô Kutz conduz a live de Linguagens, das 19h30 às 21h, em transmissão das revisões do "Enem na Mira", parceria de A Gazeta com o Gama Pré-Vestibular.



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A revisão ocorre a dois dias da prova de Linguagens, Ciências Humanas e redação, que será aplicada neste domingo (8). Além de abordar temas como interpretação de textos verbais e não verbais, funções da linguagem e figuras de linguagem, a professora fará exercícios ao vivo.





No domingo (8), após o horário de prova, a Gama mobilizará um time de professores para corrigir as questões e comentar a prova ao vivo, também com transmissão em A Gazeta.