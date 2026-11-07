Expanda a sua consciência: 4 filmes para assistir no fim de semana e refletir sobre a vida

Sua vida começa a mudar quando conhece Sócrates (Nick Nolte), um homem misterioso que se torna uma espécie de mentor espiritual e lhe ensina a enxergar a existência sob uma perspectiva diferente. Ao longo da história, Dan aprende que a verdadeira realização não está apenas nas conquistas externas, mas na capacidade de viver plenamente o presente.