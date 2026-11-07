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Atirador deixa 5 mortos e mais de 10 feridos em praça no centro da Cracóvia, na Polônia; o que se sabe

O agressor foi baleado pela polícia e está sendo levado para o hospital, segundo as autoridades.

Publicado em 07 de Novembro de 2026 às 13:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 nov 2026 às 13:33

Cinco pessoas morreram e cerca de uma dúzia ficaram feridas, incluindo policiais, após um ataque a tiros na Praça do Mercado Principal de Cracóvia, na Polônia.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o departamento de polícia informou que por volta das 15h do horário local (11h em Brasília) um homem que havia entrado na praça dirigindo começou a "atirar aleatoriamente em pessoas de dentro do carro".

O agressor foi baleado pela polícia e está sendo levado para o hospital, segundo outra nota.

Segundo um porta-voz da polícia polonesa, o homem "vestia roupas de estilo militar".

"Durante a prisão, os policiais usaram suas armas, mas o homem revidou; como resultado, dois policiais estão entre os feridos", afirmou ainda.

A Prefeitura pediu aos moradores que evitem a área enquanto a polícia investiga o caso.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que está sendo mantido informado pelo Ministro do Interior sobre a situação da Cracóvia. "A polícia está investigando o contexto e todas as circunstâncias do ataque", disse.

Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters

O presidente polonês Karol Nawrocki disse estar "profundamente preocupado com as notícias dos trágicos eventos" na Cracóvia e afirmou que seus pensamentos estão com as vítimas, os feridos e seus familiares.

"Continuo em contato com as autoridades competentes e aguardo uma explicação completa sobre as circunstâncias que envolvem esses trágicos eventos", disse Nawrocki em uma publicação no X.

"O chefe do Departamento de Segurança Nacional está a caminho da Cracóvia. A segurança dos poloneses é uma prioridade absoluta!", acrescentou.

Esta reportagem está em atualização

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