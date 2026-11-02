Enem 2026: A Gazeta e Gama vão transmitir lives com dicas para a prova

Novembro chegou e, com ele, a reta final de preparação dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para ajudar os estudantes na revisão dos conteúdos, A Gazeta, em parceria com o Gama Pré-Vestibular, vai promover uma série de lives a partir desta terça-feira (3).
As transmissões serão realizadas das 19h30 às 21h, com professores de diferentes áreas do conhecimento, no site e também no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok.
Ao todo, serão nove encontros até 13 de novembro. A programação começa com História, com a professora Grazi. Ao longo da primeira semana, também haverá revisões de Geografia, Filosofia e Sociologia e Linguagens.
Na semana seguinte, a partir de segunda-feira (9), as aulas serão voltadas para Biologia, Química, Matemática e Física. O professor Wagner Sandre conduzirá dois encontros de Matemática, nos dias 11 e 13.
As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos domingos 8 e 15 de novembro. A Gama vai colocar um time de docentes para corrigir as questões e fazer as explicações em lives que serão transmitidas por A Gazeta nos dois dias doi exame.
No primeiro dia, os candidatos responderão às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de escrever a redação. Já no segundo, serão avaliados os conhecimentos de Ciências da Natureza e Matemática.
1ª SEMANA
03/11 – Grazi (História)
04/11 – Aureo Júnior (Geografia)
05/11 – Alysson (Filosofia e Sociologia)
06/11 – Jô (Linguagens)
08/11 - Live de correção e comentários sobre a prova
2ª SEMANA
09/11 – PV (Biologia)
10/11 – Filipe Barros (Química)
11/11 – Wagner Sandre (Matemática)
12/11 – Alexsandro (Física)
13/11 – Wagner Sandre (Matemática)
15/11 - Live de correção e comentários sobre a prova