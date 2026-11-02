Enem 2026: A Gazeta e Gama vão transmitir lives com dicas para a prova

Novembro chegou e, com ele, a reta final de preparação dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para ajudar os estudantes na revisão dos conteúdos, A Gazeta, em parceria com o Gama Pré-Vestibular, vai promover uma série de lives a partir desta terça-feira (3).





As transmissões serão realizadas das 19h30 às 21h, com professores de diferentes áreas do conhecimento, no site e também no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok.





Ao todo, serão nove encontros até 13 de novembro. A programação começa com História, com a professora Grazi. Ao longo da primeira semana, também haverá revisões de Geografia, Filosofia e Sociologia e Linguagens.





Na semana seguinte, a partir de segunda-feira (9), as aulas serão voltadas para Biologia, Química, Matemática e Física. O professor Wagner Sandre conduzirá dois encontros de Matemática, nos dias 11 e 13.





As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos domingos 8 e 15 de novembro. A Gama vai colocar um time de docentes para corrigir as questões e fazer as explicações em lives que serão transmitidas por A Gazeta nos dois dias doi exame.





No primeiro dia, os candidatos responderão às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de escrever a redação. Já no segundo, serão avaliados os conhecimentos de Ciências da Natureza e Matemática.