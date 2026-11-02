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Enem 2026: A Gazeta e Gama vão transmitir lives com dicas para a prova

Revisões começam nesta terça-feira (3) e seguem até 13 de novembro, das 19h30 às 21h, com professores de diferentes disciplinas

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 15:11

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

02 nov 2026 às 15:11
Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro Shutterstock

Novembro chegou e, com ele, a reta final de preparação dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para ajudar os estudantes na revisão dos conteúdos, A Gazeta, em parceria com o Gama Pré-Vestibular, vai promover uma série de lives a partir desta terça-feira (3)


As transmissões serão realizadas das 19h30 às 21h, com professores de diferentes áreas do conhecimento, no site e também no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok.


Ao todo, serão nove encontros até 13 de novembro. A programação começa com História, com a professora Grazi. Ao longo da primeira semana, também haverá revisões de Geografia, Filosofia e Sociologia e Linguagens.


Na semana seguinte, a partir de segunda-feira (9), as aulas serão voltadas para Biologia, Química, Matemática e Física. O professor Wagner Sandre conduzirá dois encontros de Matemática, nos dias 11 e 13.


As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos domingos 8 e 15 de novembro. A Gama vai colocar um time de docentes para corrigir as questões e fazer as explicações em lives que serão transmitidas por A Gazeta nos dois dias doi exame.


No primeiro dia, os candidatos responderão às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de escrever a redação. Já no segundo, serão avaliados os conhecimentos de Ciências da Natureza e Matemática.

Confira o cronograma completo abaixo. Todas as lives acontecerão das 19h30 às 21h.

1ª SEMANA

  • 03/11 – Grazi (História)

  • 04/11 – Aureo Júnior (Geografia)

  • 05/11 – Alysson (Filosofia e Sociologia)

  • 06/11 – Jô (Linguagens)

  • 08/11 - Live de correção e comentários sobre a prova


2ª SEMANA

  • 09/11 – PV (Biologia)

  • 10/11 – Filipe Barros (Química)

  • 11/11 – Wagner Sandre (Matemática)

  • 12/11 – Alexsandro (Física)

  • 13/11 – Wagner Sandre (Matemática)

  • 15/11 - Live de correção e comentários sobre a prova

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