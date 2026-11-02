Eleições nos EUA: como fortalecimento do socialismo criou dilema para os democratas

"Muitos americanos sentem que o capitalismo não está funcionando tão bem quanto nos fizeram acreditar durante muito tempo", disse o copresidente do DSA à BBC News Mundo. "Havia a ideia, a expectativa, de que, se você se esforçasse, conseguisse um bom emprego ou abrisse um negócio, por exemplo, poderia ter uma vida melhor do que a dos seus pais. Mas essa promessa não se concretizou, especialmente desde a crise econômica de 2008."