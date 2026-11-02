Seu gato é territorialista? Veja dicas para lidar com esse comportamento e melhorar a convivência

Assim como os seres humanos, os gatos apresentam comportamentos variados, que podem mudar conforme a personalidade, as experiências e o ambiente em que vivem. Enquanto alguns são mais sociáveis e aceitam facilmente a presença de outros animais, há aqueles que demonstram uma necessidade maior de proteger o espaço onde vivem. Esse comportamento, conhecido como territorialismo, está relacionado ao instinto dos felinos de estabelecer áreas consideradas seguras, nas quais possam descansar, se alimentar e realizar suas atividades sem interferências.