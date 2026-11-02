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Violência

Homem é baleado na Serra dois dias depois de amigo ser morto no mesmo local

Publicado em

02 nov 2026 às 16:28
Samu socorreu jovem baleado no Beco Rio de Janeiro, em Solar de Anchieta, na Serra
Samu socorreu jovem baleado no Beco Rio de Janeiro, em Solar de Anchieta, na Serra Divulgação

Um jovem de 24 anos foi baleado no pescoço, no Beco Rio de Janeiro, em Solar de Anchieta, na Serra, no início da tarde desta segunda-feira (2). Dois dias antes, no sábado (31), um amigo dele foi assassinado a tiros nas proximidades do mesmo beco.


A informação sobre a relação entre os dois foi passada à repórter da TV Gazeta Isabelle Oliveira por familiares. Eles informaram também que os crimes aconteceram em pontos diferentes: um no início e o outro no final do beco. Ainda segundo os parentes ouvidos, as vítimas eram próximas e costumavam andar juntas.


De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem foi atingido por volta do meio-dia, e o projétil ficou alojado no pescoço. Familiares não souberam informar aos militares quem efetuou o disparo nem as circunstâncias do ataque.


A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima baleada e a encaminhou ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Após o atendimento, os militares realizaram policiamento preventivo nas imediações.


A Polícia Civil informou que a tentativa de homicídio seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


A reportagem questionou as polícias Civil e Militar sobre uma possível ligação entre os crimes, a relação entre as vítimas e a hipótese de participação dos mesmos suspeitos. Também perguntou se há disputas entre grupos criminosos no bairro e quais medidas de segurança foram adotadas após os ataques, mas não houve retorno a esses questionamentos até a publicação.


Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.


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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Serra

Muro de casa desaba após chuvas na Serra

Publicado em 02/11/2026 às 18:01

O muro de uma casa desabou após as chuvas desta segunda-feira (2), no bairro Vista da Serra I, na Serra. A proprietária do imóvel, Graziete Lucia da Luz, contou que estava na cozinha quando ouviu um estrondo e percebeu a queda da estrutura. Segundo ela, ninguém ficou ferido.


“Eu estava na cozinha e, de repente, ouvi aquele estrondo, como se estivesse desabando o mundo. Quando olhei, tinha caído tudo”, relatou a moradora.


Graziete disse que passou mal com o susto e precisou da ajuda de um vizinho, chamado Rogério, e da mulher dele para abrir a porta da casa. “Eu não conseguia abrir a porta, de tão nervosa que fiquei”, contou.


Os escombros bloquearam a passagem para o quintal, dificultando o acesso ao local no qual fica o cachorro e ao registro de água da casa. “Não tem como entrar. Não tenho como dar comida ao cachorro, não tem como abrir o registro. Quebrou tudo, caiu tudo”, afirmou.


Segundo Graziete e Charles Miranda, outro vizinho que fez um vídeo relatando o caso, há uma encosta ao lado do muro que, na avaliação deles, contribuiu para o desabamento em meio à chuva na região. Os moradores informaram que a Defesa Civil havia sido acionada cerca de 40 minutos antes do relato, mas a equipe ainda não tinha chegado ao endereço naquele momento.


A reportagem procurou a Defesa Civil da Serra para saber sobre o atendimento à ocorrência, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Norte do ES

Criança de 1 ano e 8 meses ingere lança-perfume e é internada em São Mateus

Publicado em 02/11/2026 às 15:44

Uma criança de 1 ano e 8 meses foi internada após ingerir a substância conhecida como lança-perfume, na madrugada desta segunda-feira (2), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Não foi informado se é um menino ou uma menina. A criança não corre risco de morte. 


De acordo com a Polícia Militar, moradores relataram que uma mulher de 19 anos, amiga da mãe da criança, teria levado uma garrafa contendo a substância para a residência e deixado o recipiente sobre uma mesa. Em determinado momento, a criança teria ingerido o produto. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Roberto Silvares. 


Ainda segundo a PM, a mãe confirmou as informações sobre o ocorrido. Já a mulher apontada como responsável por levar a substância até a casa negou os fatos.


As duas foram conduzidas à Delegacia Regional de São Mateus. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência estava em andamento no plantão da unidade. A mulher de 19 anos foi conduzida na condição de suspeita, enquanto a mãe da criança foi apresentada como testemunha. A Polícia Civil informou que, após a conclusão das oitivas, o delegado da Central de Teleflagrante decidirá quais procedimentos serão adotados em relação à conduzida.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Fatal

Motorista morre ao capotar com veículo na zona rural de São Mateus

Publicado em 02/11/2026 às 14:05
Zenildo dos Santos Silva, 47 anos, morreu depois que perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, na rodovia Miguel Curry Carneiro, zona rural de São Mateus.
Carro ficou capotado em área de cafezal. Reprodução
O motorista Zenildo dos Santos da Silva, de 47 anos, morreu ao capotar com o carro na noite de domingo (1º), na zona rural de São Mateus, Norte do Espírito Santo. Ele ia no sentido Nova Venécia quando perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, segundo testemunhas, em conversa com as autoridades.

O veículo envolvido no acidente, que aconteceu no km 30 da Rodovia Miguel Curry Carneiro, era um Fiat Strada. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o automóvel tombado fora da pista, numa plantação de café.

A vítima não resistiu aos ferimentos antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, que foi chamado a prestar socorroDe acordo com a Polícia Científica (PCIES), será necessária uma investigação para identificar as causas do acidente.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passará pelo exame de necropsia antes de ser devidamente liberado para os familiares.

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Avenida Dante Michelini e Orla de Camburi

Vitória suspende Rua de Lazer devido às chuvas nesta segunda-feira (2)

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Comunicado

Vitória suspende Rua de Lazer devido às chuvas nesta segunda-feira (2)

Publicado em 02/11/2026 às 11:50

A Rua de Lazer, na Capital, está suspensa nesta segunda-feira (2) em razão das chuvas registradas na Grande Vitória. Segundo a prefeitura, a medida atende a uma solicitação da Guarda Municipal para facilitar o fluxo de veículos. 


Com isso, a Avenida Dante Michelini permanecerá liberada ao trânsito, inclusive no trecho habitualmente reservado às atividades de lazer. Segundo a Defesa Civil de Vitória, algumas estações de monitoramento registraram acúmulo de água de cerca de 40 milímetros nas últimas 24 horas. Até o momento, não houve acionamento do órgão relacionado às chuvas.


A equipe permanece de prontidão e acompanha as condições meteorológicas. A previsão é de redução no volume de chuva a partir desta terça-feira (3). Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil de Vitória pelo telefone do plantão (27) 98125-0986, que funciona 24 horas por dia, mesmo nos feriados e fim de semana.

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Chuva na Grande Vitória

Chuva na Grande Vitória: moradores registram pontos de alagamento

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
De 1 e 5 anos

Crianças sozinhas em casa gritam por socorro e são resgatadas pela PM em Linhares

Publicado em 02/11/2026 às 11:38

Duas crianças, que estavam sozinhas em casa, foram resgatadas pela Polícia Militar (PM) após denúncias de abandono, no domingo (1º), em Linhares. Ao chegarem ao local, os militares ouviram gritos de socorro e choro das vítimas, que têm 1 e 5 anos. Para acolher os pequenos, os policiais precisaram arrombar a porta do imóvel.


Uma mulher de 22 anos, identificada como mãe das crianças, foi detida quando chegava à residência. Conduzida para a Delegacia Regional do município, ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz, sendo encaminhada para um presídio. Não há informações sobre o que motivou a suspeita a sair sem levar os filhos.


As autoridades não esclareceram o paradeiro do pai das vítimas, nem se elas têm outros familiares. Até o momento, elas estão amparadas pelo Conselho Tutelar.

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Bairro São Francisco

Briga de bar termina com homem esfaqueado em Cachoeiro

Publicado em 01/11/2026 às 19:52

Um homem de 59 anos ficou ferido ao ser esfaqueado numa briga de bar, no bairro São Francisco, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito, de 34 anos, foi levado para a delegacia. O fato aconteceu no início da tarde deste domingo (1º). A motivação do crime não foi divulgada.


Quando chegaram ao local, os militares foram informados sobre onde o suspeito estava. Ele foi encontrado ainda com a faca nas mãos. Como resistiu à detenção, o homem precisou ser contido pelos policiais.


A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192) e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Após receber atendimento médico, o suspeito foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Vila Velha

Mulher é atropelada por bike elétrica em ciclovia na Praia da Costa

Publicado em 01/11/2026 às 19:40
Pessoas se reuniram no local após acidente que deixou mulher ferida na cabeça em Vila Velha
Pessoas se reuniram no local após acidente que deixou mulher ferida na cabeça em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

Uma mulher, que não teve a idade informada, foi atropelada por uma bicicleta elétrica em meio à ciclovia no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, neste domingo (1º). Ela ficou ferida na cabeça e precisou ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) até um hospital em Vitória.


De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, testemunhas relataram que a mulher estava na calçada da orla e, ao se dirigir a um local de travessia, para chegar até o outro lado da Avenida Estudante José Júlio de Souza, parou no meio da ciclovia para observar o fluxo de veículos. 


Nesse momento, ela viu que uma bicicleta elétrica estava indo em sua direção, então deu um passo para trás. O problema é que outra bike estava seguindo no sentido contrário, também na ciclovia, e atingiu a mulher. 


Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. Em imagem que circulou pelas redes sociais, é possível notar grande concentração de pessoas no local após o acidente (veja acima). A Polícia Civil foi questionada pela reportagem de A Gazeta, mas disse que não foi acionada para o caso.

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Manifestantes se concentraram na Avenida Presidente Castelo Branco

Manifestantes fazem protesto na Serra após desaparecimento de motoboy

Movimentação na Avenida Norte Sul após acidente com morte na noite de sábado (31)

Motociclista perde controle e morre ao ser lançado contra carro na Serra

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Em Central Carapina

Manifestantes fazem protesto na Serra após desaparecimento de motoboy

Publicado em 01/11/2026 às 17:51

Atualização

02/11/2026

O corpo do motoboy foi localizado, ainda no domingo, ao lado de outro cadáver. Clique aqui para mais detalhes.

Um grupo fez uma manifestação na Avenida Presidente Castelo Branco, pista lateral da Avenida Mestre Álvaro, na altura de Central Carapina, na Serra, neste domingo (1º). O motivo do protesto, segundo a prefeitura, seria o desaparecimento de um motoboy. 


Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver que o grupo incendiou objetos para bloquear a pista (confira acima). Em nota, a Prefeitura da Serra informou que conversou com os manifestantes, que aceitaram permanecer fora da via, garantindo a fluidez do trânsito. 


“As equipes estiveram no local, realizaram a sinalização e o controle do tráfego. As forças de segurança também atuaram conjuntamente com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar”, completou a administração municipal. 


Ainda não há detalhes sobre como teria ocorrido o desaparecimento do motoboy. A Polícia Civil ressaltou que, em casos de desaparecimento, é essencial realizar o registro por meio de um Boletim de Ocorrência, seja em qualquer delegacia ou utilizando a plataforma da Delegacia Online. 

Manifestantes se concentraram na Avenida Presidente Castelo Branco
Manifestantes se concentraram na Avenida Presidente Castelo Branco Crédito: Leitor | A Gazeta

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Rodovia Norte Sul

Motociclista perde controle e morre ao ser lançado contra carro na Serra

Publicado em 01/11/2026 às 16:41
Movimentação na Avenida Norte Sul após acidente com morte na noite de sábado (31)
Movimentação na Avenida Norte Sul após acidente com morte na noite de sábado (31) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 20 anos morreu durante um acidente envolvendo um carro na Rodovia Norte Sul, no bairro Eurico Salles, na Serra, na noite do último sábado (31). O nome da vítima não foi divulgado.


Testemunhas contaram à Polícia Militar que o jovem teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva em um trecho de declive, atingindo o meio-fio do canteiro central. Com o impacto, ele foi arremessado para a pista de sentido contrário, onde bateu no carro. Ele não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a corporação, foi constatado que o motociclista não tinha carteira de habilitação.


O condutor do carro, de 73 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado, uma vez que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Previsão do tempo

Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para 48 cidades do ES; veja lista

Publicado em 01/11/2026 às 14:05
Ao todo, 48 cidades capixabas receberam alerta amarelo de chuvas intensas neste domingo (1º)
Ao todo, 48 cidades capixabas receberam alerta amarelo de chuvas intensas neste domingo (1º) Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 48 cidades do Espírito Santo, válido para todo este domingo (1º). O aviso indica perigo potencial e prevê acumulado de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo. Confira a lista de municípios afetados:


  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Cariacica
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Domingos Martins
  13. Ecoporanga
  14. Fundão
  15. Governador Lindenberg
  16. Guarapari
  17. Ibiraçu
  18. Itaguaçu
  19. Itarana
  20. Jaguaré
  21. João Neiva
  22. Laranja da Terra
  23. Linhares
  24. Mantenópolis
  25. Marechal Floriano
  26. Marilândia
  27. Montanha
  28. Mucurici
  29. Nova Venécia
  30. Pancas
  31. Pedro Canário
  32. Pinheiros
  33. Ponto Belo
  34. Rio Bananal
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. Santa Teresa
  38. São Domingos do Norte
  39. São Gabriel da Palha
  40. São Mateus
  41. São Roque do Canaã
  42. Serra
  43. Sooretama
  44. Viana
  45. Vila Pavão
  46. Vila Valério
  47. Vila Velha
  48. Vitória

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