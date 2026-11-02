Homem é baleado na Serra dois dias depois de amigo ser morto no mesmo local

Um jovem de 24 anos foi baleado no pescoço, no Beco Rio de Janeiro, em Solar de Anchieta, na Serra, no início da tarde desta segunda-feira (2). Dois dias antes, no sábado (31), um amigo dele foi assassinado a tiros nas proximidades do mesmo beco.





A informação sobre a relação entre os dois foi passada à repórter da TV Gazeta Isabelle Oliveira por familiares. Eles informaram também que os crimes aconteceram em pontos diferentes: um no início e o outro no final do beco. Ainda segundo os parentes ouvidos, as vítimas eram próximas e costumavam andar juntas.





De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem foi atingido por volta do meio-dia, e o projétil ficou alojado no pescoço. Familiares não souberam informar aos militares quem efetuou o disparo nem as circunstâncias do ataque.





A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima baleada e a encaminhou ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Após o atendimento, os militares realizaram policiamento preventivo nas imediações.





A Polícia Civil informou que a tentativa de homicídio seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.





A reportagem questionou as polícias Civil e Militar sobre uma possível ligação entre os crimes, a relação entre as vítimas e a hipótese de participação dos mesmos suspeitos. Também perguntou se há disputas entre grupos criminosos no bairro e quais medidas de segurança foram adotadas após os ataques, mas não houve retorno a esses questionamentos até a publicação.





Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.



